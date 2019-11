No LTV

Kontrabandas cigaretes Rīgas Centrāltirgus teritorijā pārdod vismaz desmit nelegālos tirdzniecības punktos, pirmdien vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums “Aizliegtais paņēmiens”.

Nelegālo cigarešu tirgošanas aizkulises raidījums atklāja, tirgū “iefiltrējot” žurnālistu.

Sākotnēji viņš pārdeva drēbes un notiekošo vēroja no malas, līdz, iegūstot nelegālo cigarešu tirgoņu uzticību, kļuva par šīs “cigarešu mafijas” daļu.

Raidījums noskaidrojis, ka katrai no šīm “točkām”, daļa no kurām maskējas kā apģērbu tirgotavas, ir savs priekšnieks un šos tirdzniecības punktus kontrolē pārsvarā armēņi – tirgū darbojas labi organizēta “cigarešu mafija”.

Viena kontrabandas cigarešu tirgotava dienā iztirgojot aptuveni no 70 līdz 120 blokiem cigarešu. “Labās dienās” viena tirgotava pārdodot cigaretes par vairāk nekā 2000 eiro dienā.

Raidījums vēstīja, ka tirgū radīta shēma, lai vienā vietā neglabātos liels skaits cigarešu. “Točkas” pārzinis vienā reizē piegādā ne vairāk par 20 blokiem cigarešu. Daļu glabā vienā tirdzniecības modulī aiz slēgtām durvīm, otrā tikai dažus blokus, bet renstelē – tikai paciņas.

“Aizliegtais paņēmiens” norādīja, ka šāda shēma tiek izmantota tādēļ, lai minimizētu cigarešu zaudējumus policijas reida gadījumā. Cigaretes tiekot piegādātas no kādas noliktavas uz Rīgas centru – automašīnai piestājot attālāk no paša tirgus, jo tur policisti mašīnas jau esot iegaumējuši. Piemēram, automašīnas piestājušas pie Latvijas Universitātes (LU) centrālās ēkas Raiņa bulvārī, LU Juridiskās fakultātes vai pie Maskavas nama.

Raidījums arī noskaidroja, ka lielākas cigarešu noliktavas atrodas armēņu restorāna “Erebuni” apkārtnē Deglava ielā un pie Deglava biznesa centra ielas pretējā pusē.

Cigarešu tirgotājam alga ir aptuveni 2000 eiro mēnesī, vienas “točkas” bosam pat 13 000 eiro mēnesī, vēstīja raidījums.

No Valsts policijas cigarešu tirgoņi nebaidoties un bieži vien “strādā” arī tad, kad policijas darbinieki atrodas tirgū. “Aizliegtais paņēmiens” norādīja, ka neko vairāk par administratīvo sodu policija piemērot nevar, bet administratīvais sods tirgotājus nesatraucot.

Gandrīz visiem tirgotājiem piemēroti sodi vairāku tūkstošu eiro apmērā, dažiem administratīvais sods jau sasniedzis 15 000 līdz 20 000 eiro. Minimālais sods ir 70 eiro, bet maksimālais 700 eiro. Tomēr neviens no tirgotājiem šo sodu negrasoties maksāt un arī piedzīt to no viņiem nevarot, jo viņiem nav legālu ienākumu un īpašumu.

Centrāltirgus apsardzes darbinieki norādījuši, ka viņi nelegālo tirdzniecību nevar izkontrolēt un ar to būtu jānodarbojas Valsts policijai, jo viņiem “ir lielāka vara”. Savukārt kāds cigarešu tirgotājs norādīja, ka tirgus apsargi reizēm mēdz tirgotājiem atņemt cigaretes un naudu. Vaicāt, vai to viņi patur sev vai atdod likumsargiem, viņš apgalvoja – gan, gan.

Daži nelegālo cigarešu tirgotāji apgalvoja, ka atsevišķi tirgus apsardzes darbinieki dienā no tirgotājiem iekasē maksu piecu eiro apmērā jeb aptuveni 50 eiro dienā. Tāpat apsargiem mēnesī esot jāpiegādā 40 bloki ar cigaretēm aptuveni 800 eiro vērtībā.

Raidījums aplēsis, ka kopējais kontrabandas cigarešu tirdzniecības apgrozījums Centrāltirgū varētu būt ap 5,6 miljoniem eiro gadā.

Nekādi nodokļi no šīs tirdzniecības netiek maksāti. “Aizliegtais paņēmiens” aprēķināja, ka no desmit tirdzniecības vietām gadā neiekasētais akcīzes nodoklis varētu būt ap 500 000 eiro, neiekasētais pievienotās vērtības nodoklis – ap 1,7 miljoniem eiro, bet, ja vēl pieskaita nenomaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, tad kopumā gada laikā valsts budžetam secen varētu iet ap četriem miljoniem eiro nodokļu.

Kā ziņots, 21.novembrī un 22.novembrī likumsargi Centrāltirgus administrācijas ēkā veica procesuālās darbības, apkarojot akcizēto preču nelikumīgu apriti. Kopumā aizturētas 12 personas vecumā no 20 līdz 58 gadiem. Četrām personām, 1970., 1975. un 1977.gadā dzimušiem vīriešiem, kā arī 1976. gadā dzimušai sievietei, tiesa piemērojusi drošības līdzekli apcietinājumu.

No apcietinātajiem divas personas jau iepriekš nonākušas policijas redzeslokā, no kurām viena par nelikumīgu akcīzes preču apriti sodīta administratīvā kārtībā jau 49 reizes.

Kopumā tirgus teritorijā, tirdzniecības vietās un dažādās adresēs Rīgas reģionā veiktas 89 kratīšanas, kuru rezultātā izņemti 8210 gabali tabakas izstrādājumu un aptuveni 11 litri alkoholisko dzērienu bez Latvijas akcīzes nodokļu markām.

Kratīšanu laikā izņemti arī 40 560 eiro, 80 britu mārciņas, 20 dināri, 500 Kazahstānas tenge, 60 Ukrainas grivnas un 50 Ķīnas juaņas. Tāpat kratīšanu laikā izņemti seši šaujamieročiem līdzīgi priekšmeti un 249 munīcijas vienības, dažādi datu nesēji un grāmatvedības dokumenti, kā arī automašīna “BMW X3” un citi ar izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu saistīti priekšmeti.

Patlaban izmeklēšanā tiek skaidrota ieročiem līdzīgo priekšmetu, munīcijas un skaidrās naudas izcelsme.

Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis šorīt Latvijas televīzijā apliecināja, ka starp aizturētajiem ir gan tirgus amatpersonas, gan tiešie tirgotāji, gan arī privāta uzņēmuma pārstāvji.

Patlaban minētajā lietā kriminālprocess sākts par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja to izdarījusi organizēta grupa.