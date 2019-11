Raivis Dzintars. Foto: Evija Trifanova/LETA

Ārkārtas Saeimas vēlēšanas varētu nest izmaiņas varas sadalījumā, uzskata nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un brīvībai”/LNNK (VL-TB/LNNK) līderis Raivis Dzintars.

Dzintars aģentūrai LETA pauda, ka līdz šim savāktie paraksti par Saeimas atsaukšanas referenduma iniciēšanu neliecina par visas sabiedrības nostāju. “Tie ir konkrētu cilvēku paraksti, kas radušies politisko spēku aktivitātes rezultātā,” uzskata politiķis.

Viņaprāt, šo kampaņu organizē Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), partija “Saskaņa”, kā arī deputāti Aldis Gobzems un Jūlija Stepaņenko. Savukārt iesaistīto cilvēku – sociālo mediju aktīvistu, polittehnologu – loks esot vēl plašāks. “Ir skaidrs, ka kampaņai ir politiski mērķi,” teica Dzintars.

Saeimas deputāts atzina, ka parakstu vākšana ir normāls demokrātisks process, kurā katram pilsonim ir iespējas piedalīties un izdarīt savu izvēli. “Ja Saeimas atlaišanas scenārijs īstenosies, mēs to respektēsim. Saeimas atlaišanas scenārijs nacionālo apvienību nebiedē – mēs esam to jau piedzīvojuši un no partijas viedokļa pat esam bijuši ieguvēji,” norādīja Dzintars.

Viņaprāt, no valsts interešu viedokļa gan šāds process “nav nekas labs”, jo ilgu laiku Saeimā valdot populisms, nav izteiktas koalīcijas. “Atcerēsimies, ka mediķu algu problēma faktiski radās “bezkoalīcijas” haosa apstākļos. Pēc ārkārtas vēlēšanām šāds haoss tiktu radīts no jauna,” pieļāva politiķis.

Viņš domā, ka jaunas parlamenta vēlēšanas varētu nest arī zināmas izmaiņas varas sadalījumā. “Ja to organizē ZZS un “Saskaņa”, viņiem, visticamāk, ir kāds aprēķins, ka tas viņiem varētu būt izdevīgi. Tas iedzīvotājiem ir jāņem vērā,” sacīja Dzintars.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka partija komunicē ar saviem vēlētājiem, skaidrojot savus lēmumus un turpina darīt savu darbu esošajos apstākļos, cerot, ka tas veicinās pilsoņu informētību par norisēm Saeimā un arī notiekošo parakstu vākšanu. “Nebūs tā, ka mēs izvilksim no piedurknes kaut kādu trumpi un sāksim rīkoties pretēji veselajam saprātam. Partijai ik dienas ir jādara savs darbs normālā režīmā, nevis tikai tad, kad sabiedrībā ir kāda kampaņa,” akcentēja politiķis.

Pēc viņa domām, kontekstā ar jau minēto parakstu vākšanu ir jārunā par to, vai šis process noslēgsies ar Saeimas atlaišanu, jo par to jānobalso zināmam pilsoņu skaitam. Dzintars prognozē, ka drīzāk Saeima netiks atlaista. “Jo vairāk pieaugs sabiedrības informētība, jo vairāk samazināsies parakstu vākšanas temps,” pārliecināts politiķis.

Jau ziņots, ka Centrālā vēlēšanu komisija novembrī nolēma parakstu vākšanai reģistrēt biedrības “Varu Latvijas tautai” un Centra partijas iniciatīvas par Saeimas atsaukšanu. Par šo iniciatīvu portālā “Latvija.lv” patlaban parakstījušies gandrīz 35 000 cilvēku.

Parakstu vākšanas termiņš noslēgsies 2020.gada 14.novembrī. Ja likumā noteiktajā termiņā tautas nobalsošanas ierosināšanai nepieciešamais parakstu skaits – 154 865 – tiks savākts, par šo jautājumu būs jānotiek referendumam.

Savukārt Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība nākamnedēļ, 28.novembrī, nolēmusi rīkot protesta akciju pie Saeimas, tās laikā prasot parlamenta atlaišanu, izsakot neuzticību veselības ministrei un lūdzot prezidentam atgriezt otrreizējai caurlūkošanai 2020.gada budžetu.