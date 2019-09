Foto: Dabas aizsardzības pārvalde

Ziemeļkurzemē talkā pie Lonastes upes atklāti četri jauni dižozoli, aģentūru LETA informēja Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) speciālisti.

DAP Kurzemes reģionālās administrācijas pārstāvji, vietējie iedzīvotāji un uzņēmēji 31. augustā pulcējās Lonastē, Ances pagastā Ventspils novadā, lai piedalītos dižo koku atbrīvošanā.

Talkas laikā no apkārt ieaugušiem sīkajiem kokiem un krūmiem tika atbrīvoti astoņi dižozoli Lonastes upes krastos. Četru ozolu apkārtnē, kas jau iepriekšējā gadā tika atbrīvota no apauguma, talcinieki nopļāva ataugušās krūmu atvases. Savukārt upes piekrastes līkumos no jauna tika atklāti un uzmērīti vēl četri diži ozoli. Tieši pēc koku un krūmu nociršanas ozolu vainagu apkārtnē, skatam pavērās dižkoku varenie stumbri, stāstīja talcinieki.

Ozoli, kuru apkārtmērs pārsniedz četru metru atzīmi, Latvijā iegūst dižkoku statusu un tiek iekļauti nacionālajā dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. Lonastes ozoli dižojās ar apkārtmēru no 5,06 metriem līdz 5,65 metriem.

DAP jau vairākus gadus organizē reto biotopu saglabāšanas darbus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Ziemeļkurzemē ir atrodamas daudzas dabas teritorijas, kur gadu gaitā zūd kādreiz uzturētās parkveida pļavas. Tās veidojušās ilgstošā cilvēka darbības un dabas mijiedarbībā – radot sugām izcili piemērotas ainavas – pļavas, kas mijas ar atsevišķiem lieliem kokiem vai nelielām koku grupām. Patlaban tas ir apdraudēts un aizsargājams biotops Eiropas mērogā, skaidroja DAP pārstāvji.

Iniciatīvā “Daru labu dabai” organizētie darbi ir piemēroti no trīs līdz pat 50 cilvēku lieliem kolektīviem.