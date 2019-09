Kampaņas attēls. Foto: F64

Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas laukumā 5. septembrī tika atklāta VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) iniciatīva “Dzelzceļa drošības mēnesis”, kas norisināsies visa septembra garumā.

Statistikas dati liecina, ka uz dzelzceļa sliedēm šogad gājuši bojā jau 15 cilvēki, bet četri cilvēki ir traumēti. Pieminot bojāgājušos un pasludinot iniciatīvu par atklātu, Stacijas laukumā tika uzstādīta īpaša instalācija, kas kalpo kā brīdinājums un atgādinājums visai sabiedrībai būt uzmanīgiem dzelzceļa sliežu tuvumā.

Šogad, dzelzceļa drošības kampaņas laikā, LDz septembrī aizsāk jaunu iniciatīvu – “Dzelzceļa drošības mēnesis”, un aicina visus iedzīvotājus, īpaši skolēnus, kuri atsāk skolas gaitas pēc vasaras brīvlaika, būt uzmanīgiem un piesardzīgiem dzelzceļa sliežu tuvumā.

Šīs iniciatīvas ietvaros norisināsies vairākas aktivitātes sadarbībā ar Latvijas skolām, piemēram, septembrī pie vairākām Rīgas skolām, kas atrodas dzelzceļa sliežu tuvumā, darbosies speciāli apmācīta “Dzelzceļa patruļa”. Tās dalībnieki gan pieaugušajiem, gan skolēniem atgādinās dzelzceļa šķērsošanas noteikumus un visus, kuri tuvojas sliedēm, lietojot mobilās ierīces, aicinās nolikt tās malā, izņemt austiņas un skaidros, kā droši šķērsot dzelzceļa sliedes.

LDz arī aicina skolēnus un skolotājus apmeklēt Drošības stundas Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā, kā arī izmantot iespēju drošības nodarbību pasniedzējus uzaicināt ciemos uz savu skolu.

“Uzskatu, ka uzsāktajai iniciatīvai jāturpinās tik ilgi, kamēr nonāksim pie situācijas, kad bojāgājušo statistika uz dzelzceļa sliedēm būs nulle. Lai arī negadījumu skaits uz sliedēm katru gadu samazinās, tomēr tas ir vērā ņemams. Dzelzceļa staciju, pāreju un pārbrauktuvju infrastruktūra tiek uzlabota katru gadu, bet tā nepasargās no nelaimes, ja paši nebūsim piesardzīgi. Iespējams, ja kaut daļa bojā gājušu cilvēku būtu vien uz pāris sekundēm pacēluši acis un paskatījušies uz abām pusēm, viņi vēl būtu mūsu vidū. Tādēļ “Latvijas dzelzceļš” atgādina – esiet uzmanīgi savās ikdienas gaitās un atcerieties, ka pāris sekundes, ko veltīsiet, lai pārliecinātos par drošību sev apkārt, var jums izglābt dzīvību,” stāsta LDz galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners.

“Liels prieks, ka kampaņa turpinās un šāda instalācija tiks atklāta tieši septembrī – laikā, kad apkārt ir daudz bērnu un jauniešu, kuri sabiedrībai arī atgādina par grūtībām, kas viņiem mēdz gadīties. Daļai pusaudžu šī problemātiskā uzvedība nesākas pie vilciena, bet skolā, uz ielas vai ģimenē. Un, ja tā sākusies agrāk, tad, iespējams, tikusi pamanīta. Ne vienmēr mēs varam būt klāt pie dzelzceļa pārejas, lai gan, protams, mums jābūt uzmanīgiem un jāpievērš uzmanība arī tur, bet to pusaudzi, kurš staigā kapucē, neizņēmis austiņas no ausīm, jau vairākus mēnešus, vai to jaunieti, kurš stāsta, ka jūtas ļoti nomākts, varam uzrunāt ne tikai pie sliedēm, bet arī iepriekš. Tā ir viena no šīs kampaņas labajām lietām, ka varam iesaistīties un sasniegt mērķi – nulle bojāgājušos,” skaidro bērnu psihoterapeits un atkarību speciālists Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā Nils Sakss-Konstantinovs.

Tikmēr t/c “Origo” vadītājs Aleksandrs Ņemirovskis atzīmē: “Atrodoties pašā pilsētas centrā un tieši blakus Rīgas Pasažieru stacijai, tirdzniecības centrs “Origo” neapšaubāmi ir visu ceļu krustpunkts un viens no šiem ceļiem ir tieši dzelzceļš. Mums ir liels gandarījums iesaistīties “Latvijas dzelzceļš” drošības kampaņā, jo katru dienu aptuveni 100 000 cilvēku šķērso laukumu un mēs ticam, ka šī zīmīgā instalācija pievērsīs sabiedrības uzmanību un, iespējams, izglābs arī kādam cilvēkam dzīvību.”

Savukārt Latvijas sēdvolejbola komandas uzbrucējs Aleksandrs Ronis, kurš bērnībā zaudēja kājas pēc negadījuma uz dzelzceļa sliedēm dalās ar savu pieredzi: “Pirms 15 gadiem pakļuvu zem vilciena, un tas pilnībā izmainīja ne tikai manu, bet arī manu tuvinieku dzīvi. Man tobrīd bija seši gadi, biju bērns, tāpēc gribu pateikt visiem skolēniem – dzelzceļa sliedes nav īstā vieta, kur spēlēties un izklaidēties. Uz sliedēm nevienam nekas nav jāpierāda, tāpēc aicinu visus būt īpaši uzmanīgiem sliežu tuvumā.”

Kā iepriekš ziņots, šī gada jūnijā LDz sadarbībā ar sabiedrībā zināmiem jauniešiem nāca klajā ar dziesmu “Dziesmu iemācies – no vilciena izglābies!”, lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību un akcentētu drošības noteikumu ievērošanu sliežu tuvumā. Kampaņas dziesmas tapšanā iesaistījās tenisiste Aļona Ostapenko, dziedātājs Markus Riva, latviešu rallijkrosa autobraucējs Reinis Nitišs, Latvijas profesionālais skrituļslidotājs inlaineris Nils Jansons un YouTube blogere Sindija Lo.