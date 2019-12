Par cik mājsaimniecībām no nākamā gada samazināsies “Latvijas gāzes” dabasgāzes tarifi

Foto: Lauris Nagliņš/LETA

Mājsaimniecībām no 2020.gada 1.janvāra samazināsies “Latvijas gāzes” dabasgāzes tarifi, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Mājsaimniecībām, kuras patērē līdz 250 kubikmetriem dabasgāzes gadā, diferencētais tirdzniecības gala tarifs ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) un akcīzes nodokli 2020.gada pirmajā pusgadā samazināsies par 6,8% – no 0,55436 eiro par kubikmetru līdz 0,51671 eiro par kubikmetru, bet mājsaimniecībām, kuras patērē no 250 līdz 500 kubikmetriem dabasgāzes, gala tarifs saruks par 7% – no 0,51643 eiro par kubikmetru līdz 0,4805 eiro par kubikmetru.

Vienlaikus mājsaimniecībām, kuras patērē no 500 līdz 25 000 kubikmetru dabasgāzes gadā, gala tarifs samazināsies par 10,2% – no 0,35399 eiro kubikmetrā līdz 0,31806 eiro kubikmetrā.

Savukārt maksājuma par dabasgāzi fiksētā daļa nākamā gada pirmajā pusgadā saglabāsies nemainīga, proti, sadales pakalpojuma fiksētā maksa ar PVN par atļauto slodzi līdz sešiem kubikmetriem stundā joprojām būs 2,14 eiro mēnesī, par atļauto slodzi no 6,1 līdz 10 kubikmetriem stundā – 8,02 eiro mēnesī, par atļauto slodzi no 10,1 līdz 16 kubikmetriem stundā – 12,83 eiro mēnesī, par atļauto slodzi no 16,1 līdz 25 kubikmetriem stundā – 19,57 eiro mēnesī, bet par atļauto slodzi no 25,1 līdz 40 kubikmetriem stundā – 29,06 eiro mēnesī.

Dabasgāzes lietotājiem ar gada patēriņu līdz 25 000 kubikmetru tarifi mainās divas reizes gadā – 1.janvārī un 1.jūlijā.