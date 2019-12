Baiba Rozentāle. Foto: Zane Bitere/LETA

Rīgas domes deputāte Baiba Rozentāle ir izstājusies no partijas “Saskaņa” un uzrakstījusi iesniegumu par pievienošanos partijai “Gods kalpot Rīgai”, ziņo LTV raidījums “de facto”.

Rozentāle šo informāciju raidījumam apstiprināja un paskaidroja, ka no SDP “Saskaņa” izstājusies 10. decembrī.

Prasīta par iemesliem, viņa atbildēja, ka lēmums nav bijis saistīts ar pēdējā gada skaļajiem korupcijas skandāliem Rīgas domē. “Es nevarēju realizēt to, kādēļ iestājos partijā. Neredzēju, ka ir vēlme apvienot sabiedrību.”

Politiķe paskaidroja, ka jau uzrakstījusi iesniegumu par iestāšanos partijā “Gods kalpot Rīgai”, bet tas pagaidām vēl nav izskatīts.

Uz jautājumu, vai Rozentāle kandidēs GKR sarakstā, ja notiks Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas, viņa atbildēja: “to nenosaku es! Jebkurā partijā to nosaka un sarakstus veido partijas valde.”

Deputāte piebilda, ka pati pagaidām nav izlēmusi, vai vēlas kandidēt, kaut gan GKR valdes loceklis un Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs apstiprināja, ka Rozentāli plāno iekļaut kandidātu sarakstā.

Intervijā LTV Burovs norādīja, ka partija pieņēmusi lēmumu ārkārtas vēlēšanās startēt atsevišķi no līdzšinējā partnera “Saskaņas”.

Vēlēšanās nekandidēs bijušais Rīgas vicemērs un tagad Eiropas Parlamenta deputāts Andris Ameriks, bet partijas mēra kandidāts būs pats Burovs. Viņš teica, ka partija šobrīd strādā pie “jaunu seju” piesaistīšanas – gan no citiem politiskiem spēkiem, gan no sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem.

Baiba Rozentāle “Saskaņā” (tolaik vēl apvienībā “Saskaņas centrs”) iestājās 2011.gadā, pirms ārkārtas Saeimas vēlēšanām. Rīgas domē Rozentāle tika ievēlēta 2013. gadā.

Pirms tam viņa kandidējusi 9.Saeimas vēlēšanās no “Tautas partijas” saraksta, bet 2009. gada jūnijā kļuva par veselības ministri Valda Dombrovska valdībā, šo amatu viņa zaudēja līdz ar “Tautas partijas” izstāšanos no valdības koalīcijas 2010. gadā. Tai pašā gadā Rozenāle kandidēja 10.Saeimas vēlēšanās no apvienības “Par labu Latviju” saraksta.