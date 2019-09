Foto: LETA/Una Kupruka

No šodienas Rīgā atkritumus izvedīs pēc ārkārtas situācijas pagaidu plāna.

Rīgas pilsētas pašvaldība un SIA “Getliņi EKO” noslēdza 686,3 miljonu eiro vērtu vienošanos par Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanu publiskās-privātās partnerības ietvaros ar SIA “CREB Rīga”, kuru izveidoja divi vides pakalpojumu sniedzēji – “Clean R” un “Eco Baltia vide”.

Atbilstoši publiskās-privātās partnerības procesam konkursa uzvarētājam no 15.septembra bija jānodrošina Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmākos 20 gadus. Jūnija sākumā “Getliņi EKO” un “CREB Rīga” reģistrēja kopsabiedrību “Rīgas vides pakalpojumi”, taču vēlāk uzņēmums mainīja nosaukumu, pārtopot par “Tīrīga”.

Savukārt Konkurences padome (KP), pamatojoties uz aizdomām par iespējamu līguma par Eiropas Savienības darbību 102.pantā noteiktā dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizlieguma pārkāpumu, ierosināja pārkāpuma lietu pret Rīgas pilsētas pašvaldību un “Getliņi EKO”. Lai lietas izpētes laikā atkritumu apsaimniekošanas tirgū Rīgā saglabātu konkurenci, KP pieņēma lēmumu noteikt pagaidu noregulējumu, kas tostarp aptur noslēgto koncesijas līgumu.

Valdība 11.septembrī izsludināja ārkārtējo situāciju atkritumu apsaimniekošanā Rīgā.

Saskaņā ar valdības rīkojumu, Rīgas dome organizēja sarunu procedūru, kuras laikā trīs no četriem līdzšinējiem atkritumu apsaimniekošanas operatoriem – SIA “Clean R”, “Eco Baltia vide” un “Lautus” – piekrita turpināt nodrošināt pakalpojumu sniegšanu. Kopumā šie trīs operatori līdz šim nodrošināja atkritumu apsaimniekošanu 96% Rīgas teritorijas, kā rezultātā šo uzņēmēju klientiem nemainās ne pakalpojuma tarifs, ne arī citi nosacījumi.

Savukārt atkritumu apsaimniekotāja SIA “Pilsētvides serviss” līdz šim apsaimniekotos 4% Rīgas teritorijas no šodienas apkalpos uzņēmumi “Clean R” un “Eco Baltia vide”. “Clean R” apkalpos juridiskās personas, bet “Eco Baltia vide” – privātmāju īpašniekus. Arī šiem iedzīvotājiem ierastā sistēma nemainīsies un uzņēmēji pakalpojumu nodrošinās par līdzšinējām cenām. Arī jauni līgumi šiem iedzīvotājiem jāpārslēdz nav.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā ir izveidots zvanu centrs, ar kuru var sazināties, zvanot uz tālruni 67474700 darba laikā – pirmdien no plkst.8.30 līdz 18, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17. un piektdien no plkst.8.30 līdz 16. Papildinformāciju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var iegūt, arī rakstot uz e-pastu “atkritumi@riga.lv”.

Ārkārtas situācija būs spēkā līdz brīdim, kad KP un Rīgas domes strīdu izskatīs tiesa, vai arī ārkārtas situāciju neatcels Saeima. Patlaban paredzēts, ka regulējums darbosies ne ilgāk kā trīs mēnešus.