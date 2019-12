Kristaps Porziņģis Foto: “Mavericks”

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis sestdien guva 22 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, kurā viņa pārstāvētā Dalasas “Mavericks” cieta zaudējumu, turklāt traumu guva komandas līderis Luka Dončičs.

“Mavericks” savā laukumā ar 118:122 (23:37, 27:36, 31:18, 31:21, 6:10) pagarinājumā piekāpās Maiami “Heat”.

Porziņģis šajā duelī nospēlēja 39 minūtes un 57 sekundes, kas viņam ir lielākais laiks pēc atgriešanās laukumā. Latvietis šajā mačā realizēja četrus no 12 divpunktu metieniem, trīs no deviņiem tālmetieniem un piecus no septiņiem soda metieniem.

Viņa kontā bez 14 atlēkušajām bumbām bija arī divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, viens bloķēts metiens, viena kļūda un četras piezīmes. “Mavericks” komanda ar Porziņģi laukumā guva tikpat punktu, cik zaudēja.

“Mavericks” vienībā rezultatīvākais ar 28 punktiem bija Tims Hārdevejs juniors, bet 18 punkti, septiņas atlēkušās bumbas, astoņas rezultatīvas piespēles un lietderība +14 bija Džeilenam Bransonam.

Pretiniekiem ar 27 punktiem izcēlās Džimijs Batlers, bet 18 punkti, 11 bumbas zem groziem un desmit rezultatīvas piespēles bija Bemam Adebajo, kurš 75 sekundes pirms papildlaika beigām pēdējo reizi mačā izvirzīja vadībā “Heat” komandu.

Dončičs pēc nospēlētas vienas minūtes un 40 sekundēm sastiepa labās kājas potīti un laukumā neatgriezās. Sākotnējie izmeklējumu nav uzrādījuši smagu savainojumu, bet komandas galvenais treneris Riks Kārlails pauda, ka pirmdienas mačā Dončičs, visticamāk, nepiedalīsies.

“Mavericks” bija iedzinējos gandrīz visu spēli, pirmajā puslaikā iekrājot 24 punktu deficītu. Atspēlēties izdevās vien pamatlaika beigās, taču panāktajā papildlaikā uzvaru izcīnīt nesanāca. Porziņģim izšķirošajos notikumos lielāka loma bija cīņā zem groziem, bet pagarinājumā viņš guva tikai vienu punktu ar precīzu soda metienu.

Dalasas vienība ar 17 uzvarām 25 spēlēs ieņem trešo vietu Rietumu konferencē, bet “Heat” ar 19 panākumiem 26 cīņās ir tādā pašā pozīcijā Austrumos.

Pirmdien “Mavericks” viesosies pie līgas vadošās komandas Milvoki “Bucks”.