Elvis Merzļikins Foto: AP/Scanpix/LEYA

Latviešu vārtsargs Elvis Merzļikins sestdien atgriezās Kolumbusas “Blue Jackets” vārtos, taču neglāba savu komandu no zaudējuma Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē.

“Blue Jackets” viesos ar rezultātu 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) atzina Vinipegas “Jets” pārākumu, pārtraucot trīs uzvaru sēriju.

Mača piektajā minūtē viesus vadībā izvirzīja Pjērs Liks Dibuā, kurš vairākumā bija precīzs no asa leņķa, bet trīsarpus minūtes vēlāk pirmo reiz mačā kapitulēja Merzļikins, viņu ar metienu bez ripas apstādināšanas pārspējot Bleikam Vīleram. Otrā perioda sestajā minūtē pēc paša izveidota uzbrukuma Nikolajs Ēlerss jau izvirzīja vadībā mājiniekus.

Tiesa, nākamo divu minūšu laikā Sets Džounss un Gustavs Nīkvists divreiz realizēja vairākumus, un “Blue Jackets” atgriezās vadībā. Piecas minūtes pirms perioda beigām Matjē Pero ar metienu vairāku hokejistu aizsegā izlīdzināja rezultātu.

Uzvaras vārtus minūti un 54 sekundes pirms pamatlaika beigām guva Endrū Kops. Epizode iesākās ar to, ka Merziļikins, cenšoties izraidīt ripu ārā no savas zonas, trāpīja ar to Kopam, kurš nolika to pa metienam un raidīja tīklā.

Merzlikins’ clear fails and the resulting shot deflects off Savard. 4-3 Jets #CBJ pic.twitter.com/45MsKsigBs — Alison (@AlisonL) November 24, 2019

Merzļikins šajā mačā atvairīja 27 no 31 pretinieku mestās ripas. Viņš savā NHL debijas sezonā laukumā bijis sešās spēlēs, kurās vidēji ielaidis 3,54 ripas un atvairījis 89,0% metienu.

“Blue Jackets” ar 22 punktiem 22 dueļos Austrumu konferencē ieņem 14.vietu.

Nākamo spēli Kolumbusas komanda aizvadīs pirmdien, kad savā laukumā uzņems Otavas “Senators”.