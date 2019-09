VIDEO: Merzļikins savā elementā – Elvis smīdina arī Kolumbusā

Ceturtdien sākās NHL kluba Kolumbusas “Blue Jackets” pirmssezonas treniņnometne, kurā piedalās arī divi Latvijas hokeja vārtsargi – Elvis Merzļikins un Matīss Kivlenieks.

Piektdien bija pirmā ledus nodarbība, tostarp arī tikai vārtsargiem, kuras sākumā, iesildoties, pārējos uzjautrināja Merzļikins, cenšoties atņemt ripu komandas biedram Jūnasam Korpisalo.

Elvis 🕺🏻 and Korpi seem to be getting along. Also, an all goalie practice is every bit as awesome as you might’ve been wondering. #CBJ pic.twitter.com/sEmq8ExWut

— Brian Hedger (@BrianHedger) September 13, 2019