Latvijas basketbolists Anžejs Pasečņiks trešdien atzīmējās ar 14 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) attīstības jeb G līgas spēlē, tomēr Vašingtonas “Capital City Go-Go” svinēt uzvaru neizdevās.

ASV galvaspilsētas vienība izbraukumā ar rezultātu 112:128 (29:31, 37:28, 21:33, 25:36) piekāpās Atlantas “Hawks” fārmklubam Koledžpārkas “Skyhawks”.

Anzejs keeps on hustling in @nbagleague 14+9💪🏽@CapitalCityGoGo #TeamBSA pic.twitter.com/UBe30VHbT3

— Baltic Sports Agency (@balticsportsag) December 12, 2019