Trauksmes sirēna, Foto: Mārtiņš Plūme/LETA

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) šodien, 27.novembrī, visā Latvijā ieslēdza trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību – trauksmes sirēnu tehnisko stāvokli, bojājumus vai traucējumus sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamību. Kopumā pārbaudē tika ieslēgtas 164 Latvijā esošās trauksmes sirēnas, portālu “La.lv” informēja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas pārstāve Inta Palkavniece.

Šajā trauksmes sirēnu pārbaudē tika konstatēti būtiski traucējumi sirēnu automātiskās palaišanas iekārtā, tāpēc visas trauksmes sirēnas tika ieslēgtas manuāli. No šodien pārbaudītajām 164 trauksmes sirēnām, manuāli tika ieslēgtas 141 trauksmes sirēna,bet astoņas nenostrādāja un 23 nebija iespējams palaist arī manuāli. Par visiem konstatētajiem traucējumiem, VUGD informēs Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, kas atbild par trauksmes sirēnu uzturēšanu.

“Skaidrojam, ka ir būtiski regulāri pārbaudīt trauksmes sirēnas un ik reizi šīs pārbaudes organizēt citādāk, lai, ja būtu kādas aizķeršanās vai traucējumi, tās tiktu pamanītas un novērstas, tādējādi nodrošinot to, ka reālā situācijā, sirēnas nostrādātu bez aizķeršanās. Šodienas trauksmes sirēnu pārbaude ir vērtējama kā pozitīva, jo uzrādīja vairākas problēmas, kas tuvākajā laikā ir jāatrisina, lai visas trauksmes sirēnas turpmāk nostrādātu,” norādīja VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks pulkvežleitnants Ivars Nakurts.

Trauksmes sirēnu pārbaudes rezultāti ir sekojoši: Rīgā un Rīgas reģionā no 55 pārbaudītajām sirēnām, manuāli tika ieslēgtas 34, bet trīs nenostrādāja un 18 sirēnas nebija iespējams ieslēgt arī manuāli; Kurzemē no pārbaudītajām 29 pārbaudītajām sirēnām, manuāli tika ieslēgtas 27, bet divas neieslēdzās; Zemgalē no 23 pārbaudītajām sirēnām, manuāli tika ieslēgtas 20, bet trīs nebija iespējams ieslēgt; Latgalē no 29 pārbaudītajām sirēnām, manuāli tika ieslēgtas 28, bet viena neieslēdzās; Vidzemē no 28 pārbaudītajām sirēnām, manuāli tika ieslēgtas 24, bet divas nenostrādāja un divas nebija iespējams ieslēgt.

Šodien trauksmes sirēnu pārbaude tika organizēt citādāk, pārbaudot trauksmes sirēnu iedarbināšanu dažādos mērogos, sākumā iedarbinot sirēnas visā valstī, bet vēlāk atsevišķi Ventspils pilsētā. Lai gan automātiski nebija iespējams ieslēgt nevienu no trauksmes sirēnām, tomēr manuāli tika sekmīgi veikta pārbaude un sirēnas iedarbinātas vienā laikā visā Latvijā un vēlāk atsevišķi tikai Ventspilī.

Šodien VUGD 112 Zvanu centri saņēma 30 zvanus no iedzīvotājiem, kuri nebija ieguvuši informāciju par notiekošo trauksmes sirēnu darbības pārbaudi vai arī ziņoja par to, ka nedzird sirēnas.

Līdztekus sirēnu pārbaudes laikā tika pārbaudīta sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem (TV un radio), ar kuriem VUGD ir noslēgts līgums par informācijas pārraidīšanu. Diemžēl tika konstatēts, ka ne visi plašsaziņas līdzekļi, kam bija informācija jāpārraida, to pārraidīja vai nepārraidīja pilnā apjomā. Lai nodrošinātu, ka informācija tiktu publicēta pēc VUGD pieprasījuma, kā to nosaka noslēgtie līgumi, VUGD risinās informācijas pārraidīšanas jautājumus ar konkrētajiem plašsaziņas līdzekļiem.

Iepriekšējā trauksmes sirēnu pārbaudēšī gada maijā, no 164 sirēnām 157 tika automātiski iedarbinātas attālināti, četras iedarbinātas manuāli, bet trim trauksmes sirēnām tika konstatēti darbības traucējumi.

Trauksmes sirēnas ir paredzētas iedzīvotāju ātrai brīdināšanai gadījumos, kad ir kāda ārkārtēja situācija, notikusi dabas vai tehnogēna katastrofa, vai arī pastāv to draudi. Latvijā izvietotās 164 trauksmes sirēnas nenodrošina to dzirdamību visā Latvijas teritorijā, bet iedzīvotājiem nav jāsatraucas par to, ka viņi nesaņems informāciju par apdraudējumu vai katastrofu.

Paralēli trauksmes sirēnu iedarbināšanai, lai informētu par izveidojušos situāciju, ārkārtas situācijās operatīvie dienesti izmantos arī citus apziņošanas līdzekļus – paziņojumu nodošanu caur operatīvo transportlīdzekļu skaļruņiem, iedzīvotāju dzīvesvietu apsekošanu u.c. VUGD atgādina, ka iedzīvotājiem izdzirdot trauksmes sirēnas, jāieslēdz radio vai televizors, kur tiks pārraidīta informācija par iespējamo apdraudējumu un rekomendācijas par aizsardzības pasākumiem un turpmāko rīcību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta noteikumiem Nr.440 “Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība”, trauksmes sirēnu pārbaude notiek divas reizes gadā.