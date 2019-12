WADA uz četriem gadiem diskvalificē Krieviju

Krievijas antidopinga aģentūras ēkas ieejas durvis. Foto: SCANPIX/AFP/LETA

Pasaules antidopinga aģentūra (WADA) pirmdien uz četriem gadiem diskvalificējusi Krieviju, aizliedzot tai piedalīties pasaules lielākajos sporta notikumos.

Jau iepriekš plaši tika runāts par iespējamo četru gadu diskvalifikāciju, kuru piešķirt rekomendēja WADA Atbilstības pārbaudes komiteja (CRC).

Pirmdien WADA sanāksmē noskaidrojies, ka Krievija neizbēgs no soda, kā rezultātā lielvalsts uz četriem gadiem ir izslēgta no sporta saimes, tādējādi šīs nācijas sportistiem nebūs atļauts piedalīties arī nākamgad un 2022.gadā gaidāmajās Olimpiādēs.

Krievijai līdz pagājušā gada beigām WADA bija jānodod visi iespējamie dati no Maskavas antidopinga laboratorijas, lai saglabātu iespējas atgriezties sporta sabiedrībā. Nepieciešamie dati tika nodoti ar novēlošanos, bet vēlāk jau pavīdēja runas, ka ar nodoto informāciju veiktas manipulācijas.

“Visas rekomendācijas tika vienbalsīgi atbalstītas atklātā balsojumā,” teica WADA runasvīrs Lozannā notiekošajā sanāksmē.

Tikmēr WADA paziņojumā teikts, ka Tokija nedrīkst būt ceturtā Olimpiāde, kuru aizēno Krievijas dopinga skandāls.

“Līdz šim Krievijas dopinga sāga ir dominējusi trijās olimpiskajās un paraolimpiskajās spēlēs, bet pie horizonta ir redzamas arī ceturtās. Krievijas apzinātā maldināšana, krāpšana un koruptīvās darbības ir ņirgājušās ne tikai par tiem, kuri spēlē pēc noteikumiem, bet arī par tiem, kuri tos rada un aizsargā,” vēstīts paziņojumā.

Šāds soda mērs gan neizslēdz iespēju, ka konkrēti atlēti Olimpiādē un citās nozīmīgās sacensībās varēs startēt zem olimpiskā karoga kā neitrāli sportisti, kas jau iepriekš notika Phjončhanas Olimpiādē. Šiem sportistiem gan būs jāpierāda, ka viņi nekādā mērā nav saistīti ar Krievijas dopinga skandālu.

“SOK ir nedaudz nogurusi no tā, kā rīkojas Krievija, tāpēc pārbaudīti tiek arī jaunākie sportisti. Lietā lielākoties tika izskatīti materiāli no 2011. un 2015.gada, taču vairāki no tā laika atlētiem savu karjeru jau ir beiguši, bet jaunā paaudze regulāri tiek pārbaudīta” norādīja bijušais WADA prezidents Diks Paunds.

Bijušais WADA vadītājs arī neslēpa, ka Krievijas ietekme pasaules sportā ir liela, ko apzinās arī pati lielvalsts, cenšoties vadošajās sporta veidu federācijas ievēlēt savus pārstāvjus.

“Sporta pasaulē Krievija ir ļoti nozīmīga valsts. Tā kopā ar Ķīnu un ASV atstāj ļoti lielu ietekmi,” norādīja Paunds. “Krievija ir ietekmīga arī tāpēc, ka tā regulāri ir gatava uzņemt lielus sporta notikumus. Arī tādus, kuru starptautiskajām sporta veidu federācijām nav tik daudz līdzekļu.”

“Tā rezultātā viņiem ir ietekme šajās federācijas. Tāpat krievi darbojušies gana stratēģiski, jo vairākās federācijas biedru pulkā ir tieši šīs valsts pārstāvji.”

Iepriekš Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) pauda, ka tā stingri ievēros WADA rekomendācijas, kas saistītas ar Krievijas diskvalifikāciju.

Kievijai šo lēmumu ir iespēja pārsūdzēt Sporta arbitrāžas tiesā.

Krievijas sporta reputāciju sabojāja 2014.gada olimpisko spēļu dopinga skandāls, kurā tika atklāta liela mēroga valsts atbalstīta dopinga programma, lai uzlabotu valsts spējas iegūt vairāk medaļu savās mājās.

2016.gada vasaras olimpiskajās spēlēs Krievijas vieglatlētiem jau tika liegta iespēja startēt, bet citos sportaveidos krieviem šāda iespēja vēl bija.

Diskvalifikācijas apjoms tika palielināts 2018.gada ziemas olimpiskajās spēlēs Phjončhanā, lai gan tie Krievijas atlēti, kuri varēja pierādīt savu nevainīgumu, drīkstēja startēt kā neitrālie sportisti zem olimpiskā karoga.