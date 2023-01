Foto: AFP/SCANPIX/LETA

21. gadsimta "jaunlatvieši" piedāvā ieguldīt naudu un pārcelties uz Fidži; eksperti brīdina par iespējamu krāpšanu







Karsts un saulains piedāvājums – sociālajās platformās plašu rezonansi izsauca vietējo aktīvistu priekšlikums pārcelties tālu prom no Latvijas un izveidot pašiem savu valsti, kurā būtu cita kārtība un vadītāji. Idejas autors ir persona, kuru apsūdz Merķeļa ielas hosteļa ugunsgrēkā. Eksperti brīdina par iespējamu krāpšanu.

Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir apnikusi tagadējā kārtība un valdība un viņi vēlas dzīvot citu dzīvi, vietējie aktīvisti piedāvā izveidot jaunu valsti, kas ar savu likumdošanu un ilgtspējīgiem lēmumiem būšot atšķirīga.

Interneta vietnē “jaunlatvija.lv” ir apkopoti šķietamie labumi, kas rada priekšstatu, ka autori piedāvā doties uz paradīzi. Tā saucamajā “Jaunlatvijā” būšot bezatkritumu dzīvesveids, atvērta sabiedrība, ekoloģiska pārtika, kvalitatīva medicīna un augstākā līmeņa izglītības sistēma. Šo visu vēlas īstenot aptuveni 15 tūkstošus kilometru attālumā no Latvijas jeb Klusā okeāna salā, kas pieder eksotiskajai Fidži Republikai.

Nepilnu miljonu iedzīvotāju lielā valsts, kas atrodas pāris tūkstošu kilometru attālumā no Austrālijas un Jaunzēlandes, sastāv no vairāk nekā 330 salām. Tagadējie “jaunlatvieši” valsti vēlas izveidot uz četrus kvadrātkilometrus lielās Vatu Varas salas, kas platības ziņā ir aptuveni tikpat liela kā pilsēta Auce.

Sala piederot kādam privātīpašniekam, un kā liecina informācija “Vladi Private Islands” vietnē, tad to var nopirkt par 55 miljoniem ASV dolāru. Klimats tur ir tropisks, piemēram, šajās dienās tur ir ap 30 grādiem. Fidži ir viena no bagātākajām valstīm Okeānijā. Tiesa gan, tās budžets, salīdzinājumā ar Latvijas, ir vismaz trīs reizes mazāks jeb ir 3,5 miljardi eiro.

“Ideja radās pirms kādiem 3 – 4 gadiem, kad es sapratu, ka vēlētos kaut ko mainīt savā dzīvē.

Pie tāda slēdziena ir nonākuši ļoti daudzi latvieši, kuri ir emigrējuši, bet diemžēl viņi emigrēja uz citām valstīm, kur mēs nesaglabājam Latvijas un latviešu kopienu. Es vēlētos to mainīt,” stāstīja projekta “Jaunlatvija” dibinātājs Ernests Rieksts. Viņam esot 18 gadu pieredze nekustamo īpašumu un investīciju jomā. Tomēr viņu arī apsūdz Merķeļa ielas negadījumā, kurā pirms nepilniem diviem gadiem nelegāla hosteļa ugunsgrēkā gāja bojā deviņi cilvēki.

Tagad Rieksts piedāvā ieguldīt vismaz 1380 eiro, pretim it kā saņemot 15 kvadrātmetrus zemes iepriekš pieminētajā Vatu Varas salā. Savukārt pavisam neliela māja kopā ar uzstādīšanu maksājot no 3300 eiro. Rieksts atklāja, ka naudu ieguldījuši jau simtiem cilvēku, kuri ar laiku palīdzēšot no Fidži iegūt neatkarību vai autonomiju.

“Jo principā šī sala viņiem neko nenozīmē. Viņa [sala], protams, ir ļoti ikoniska, ļoti skaista un tamlīdzīgi, bet tīri finansiāli viņa viņiem [Fidži Republikai] nekādus ieņēmumus nenes, un diemžēl Fidži ir jārisina savas problēmas, kas viņiem gadu gaitā ir krājušās,” stāstīja Rieksts.

Atbildot uz jautājumu, ko saka Fidži Republika, Rieksts sacīja: “Kamēr mēs vēl neesam darījuma pašā finiša taisnē, vēl tiek meklēti papildu rezerves varianti, ja nu gadījumā kāds cits iegādājas šo salu.

Līdz ar to mēs esam runājuši ar advokātiem, kas varētu šo jautājumu risināt, bet tā oficiāli mēs pagaidām to vēl nedarām.”

Ko par iniciatīvu saka eksperti? “Tas ļoti precīzi norāda, ka persona mēģina piesaistīt ieguldījumus, un ieguldījumu piesaiste no privātpersonām ir licencēta darbība,” stāstīja finanšu eksperts un uzņēmuma “INVL Asset Management” vadītājs Andrejs Martinovs. Viņš nav dzirdējis par to, ka Latvijas Banka “Jaunlatvijai” būtu devusi atļauju tā rīkoties.

Kā darījuma apstiprinājumu idejas autori sola atsūtīt sertifikātu, taču uz cilvēku lūgumiem to tiešraidē paradīt Rieksts aizbildinājies, ka to viņš nevar izdarīt. Latvijas Bankas finanšu eksperte Aija Brikše šajā rīcībā saskata krāpnieku klasisko apvārdošanu.

“Jums noteikti vēl ir jāsaņem trešās puses padoms, ka šim sertifikātam vispār ir kaut kāds juridisks spēks. Ka ir kaut kas, kas jūs ar šādu sertifikātu uz rokas, aizsargā. Tātad, ja mēs nopērkam apavus un mums tie saplīst, tad mēs ar čeku vēršamies veikalā. Jautājums – kur ar šādu sertifikātu var vērsties un kāds viņam vispār ir juridiskais spēks? Tas ir jautājums, kas noteikti kritiski ir jāizvērtē.

Līdzīgi es varu izsniegt sertifikātu, ka es jums pārdodu sertifikātu, ka es jums pārdodu zemes gabalu uz Mēness,” stāstīja Brikše.

“Jaunlatvijas” projektam uzmanību pievērsusi arī Valsts policija, kas to plašāk nekomentē.

Savukārt Rieksts Latvijas Radio atbildēja, ka viņš ne no kā nebaidās, jo viņa sirdsapziņa ir tīra.