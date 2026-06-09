“Alpha Baltic Media” pērn nostiprinājusi pozīcijas Latvijā – apgrozījums sasniedzis 3,4 miljonus eiro 0
“Alpha Baltic Media” SIA, kas darbojas ar zīmolu “Alpha”, turpina izaugsmes kursu – 2025. gadā neto apgrozījums pieaudzis par 28,2% līdz 3 413 306 eiro, peļņa – par 21,2% līdz 137 401 eiro. Kopējā bilances vērtība pirmo reizi pārsniegusi 630 tūkstošus eiro. Skaitļu aizmugurē – plašs publiskā sektora portfelis un starptautiska atzinība Eiropas mērogā, liecina uzņēmuma jaunākais gada pārskats.
Vienlaikus uzņēmuma pašu kapitāls 2025. gada beigās sasniedza 590 630 eiro, savukārt ilgtermiņa ieguldījumi pieauga no 156 828 eiro līdz 316 521 eiro.
Aizvadītajā gadā komunikācijas aģentūra “Alpha” būtiski paplašināja savu publiskā sektora projektu portfeli. 2025. gadā aģentūra veiksmīgi pabeidza 16 publisko iepirkumu līgumus valsts pārvaldes un publiskā sektora komunikācijas jomā, kuru kopējā līgumcena sasniedza aptuveni 380 tūkstošus eiro, savukārt vēl 19 jaunu iepirkumu līgumu izpilde turpinās ar kopējo apjomu aptuveni 1,35 miljonu eiro vērtībā.
Starp nozīmīgākajiem realizētajiem projektiem bija komunikācijas aktivitātes Sabiedrības integrācijas fondam, Centrālajai statistikas pārvaldei, Patentu valdei, VAS “Autotransporta direkcija” un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, īstenojot sabiedrības informēšanas, reputācijas vadības un izglītojošas kampaņas par valstiski nozīmīgiem jautājumiem.
“Šis gads apliecināja, ka mūsu izvēlētais ceļš ir pareizs – apvienot stratēģisku domāšanu, radošu izpildījumu un izmērāmu rezultātu sasniegšanu,” uzsver Lauris Špillers, “Alpha Baltic Media” SIA valdes loceklis.
Paralēli komerciālajiem panākumiem aģentūra guvusi arī starptautisku profesionālu atzinību. “Alpha” tika nominēta prestižajai “Epica Awards 2025” balvai kategorijā “Public Interest – Health & Safety” par Lietuvā realizēto sociālo kampaņu “Never Alone!”, kas pievērsa sabiedrības uzmanību bērnu drošības jautājumiem. Tāpat aģentūra izcīnīja dubultuzvaru “European Agency Awards 2025” konkursā, iegūstot balvas kategorijās “Best PR Campaign” un “Best Integrated Campaign”.
“Publiskā sektora iepirkumi ir īpašs izaicinājums – tie prasa ne tikai radošumu, bet arī ļoti augstu profesionālās atbildības līmeni, izpratni par valsts pārvaldes procesiem un spēju strādāt ar sensitīvām un sabiedriski nozīmīgām tēmām. Tas, ka mums uzticēti gan ilgtermiņa projekti, gan jauni komunikācijas uzdevumi, apliecina aģentūras konkurētspēju un klientu uzticēšanos Baltijas mērogā,” vērtē L. Špillers.
Starptautiskā atzinība – “Epica Awards” nominācija un divas “European Agency Awards” balvas – pierāda, ka Baltijas komunikācijas nozare spēj radīt idejas ar patiesu cilvēcisku vērtību un Eiropas mēroga rezonansi.
“Mēs ticam, ka mūsdienu komunikācijas galvenais uzdevums nav tikai radīt publicitāti, bet arī palīdzēt skaidrot sarežģītus jautājumus, stiprināt sabiedrības uzticēšanos un radīt reālu ietekmi sabiedrībā. Esmu pateicīgs mūsu komandai, klientiem un partneriem – šie rezultāti ir mūsu kopīgais sasniegums. Aizvadītajā gadā esam investējuši arī uzņēmuma tehnoloģiskajā attīstībā, digitālajos risinājumos un komandas kompetencēs, kas ļauj mums strādāt ar arvien sarežģītākiem komunikācijas projektiem gan Latvijā, gan starptautiskā līmenī. Īpaši simboliski, ka šos rezultātus sasniedzam gadā, kad atzīmējam aģentūras 30 gadu jubileju. Tas ir stāsts par ilgtermiņa uzticēšanos, profesionālu komandu un spēju attīstīties līdzi laikam,” norāda L. Špillers.
Savukārt, “Alpha Baltic Media” SIA mātesuzņēmums Igaunijā – OÜ “AlphaAgency” – saņēmis AS “Creditinfo Eesti” sertifikātu “Strongest in Estonia 2025” ar AA kredītreitingu, ko Igaunijā saņem tikai 7,6% uzņēmumu. Sīkāka informācija par uzņēmumu: www.alphabaltic.com.
Par “Alpha Baltic Media” SIA
“Alpha Baltic Media” SIA ir viena no vadošajām pilna servisa komunikācijas aģentūrām Baltijā, kas darbojas visās Baltijas valstīs un apvieno sabiedrisko attiecību, mārketinga, digitālās reklāmas un mediju stratēģijas kompetences. Aģentūra specializējas reputācijas vadībā, stratēģiskajā komunikācijā, sabiedrības informēšanas kampaņās un integrētos komunikācijas risinājumos publiskajā un privātajā sektorā.