VIDEO. Amsterdamas centrā uziet asiņainu un izkārnījumos slīkstošu Putinu, kas atgūlies pie sava kapa

Kāda Krievijas diktatora Vladimira Putina atbalstītāja Amsterdamas centrā piedzīvojusi pamatīgu šoku, skatlogā ieraugot noasiņojošu Putinu, kas atgūlies pie sava kapa.

A Russian German woman is outraged that Putin "lies in blood, with feces, penises, and in the grave."

She asks if it's okay?

Of course not! It's amazing. pic.twitter.com/2Ny1fPVTdM

— NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2023