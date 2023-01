Foto: Evija Trifanova/LETA

Caur Latviju akmeņogles eksportē firma, kas vainota “Vagner” grupas finansēšanā Ieteikt







Ukrainas, ASV un arī Latvijas finanšu izlūki brīdina, ka Krievija sankciju apiešanai izmanto Kazahstānu, Kirgizstānu un citas Centrālāzijas valstis. Žurnālisti Baltijā jau atklājuši konkrētus gadījumus, kad ar šo valstu firmu palīdzību pie mums tiek ievesta Krievijas un Baltkrievijas koksne. Savukārt darījumos ar akmeņoglēm Latvijā pērn aktīvs bijis Šveices uzņēmums, kura īpašnieks tiek vainots “Vagner” grupas sponsorēšanā, vēsta TV3 raidījums “Nekā personīga”.

Pret Krieviju vērstās sankcijas ir plašākās jebkad piemērotās starptautiskās ietekmēšanas sviras. Eiropas Savienība, ASV un vēl daudzas valstis iesaldējušas konkrētu personu un uzņēmumu naudu un īpašumus, arī aizliegušas tirgoties ar konkrētām precēm. Tomēr Krievijā aizvien nonāk rietumu izstrādājumi, pat militārie. Savukārt uz rietumiem no šīs valsts turpinās eksports sektoros, pret ko vērstas sankcijas. Ukrainas, ASV un citu valstu izmeklējošās iestādes par palīdzību agresorvalstij aizdomās tur Kazahstānu, Kirgizstānu un citas Centrālāzijas valstis.

Pagājušā gada nogalē Latvijas un Lietuvas žurnālisti kopīgā pētījumā atklāja, ka maskējoties aiz šo valstu sertifikātiem, pie mums nonāk Krievijas un Baltkrievijas koksne.

INESE LIEPIŅA “Re:Baltica” žurnāliste

Publiskajās datu bāzēs bija redzams, ka pēkšņi no Kazahstānas un Kirgizstānas parādās ļoti lieli koksnes apjomi. Jāņem vērā, ka šīs valstis nav koka lielvalstis, viņiem 5-6% mežu, tātad viņiem principā nav, ko eksportēt uz šejieni. Iepriekš mēs no viņiem neko neesam iepirkuši, bet pēkšņi viņi uz Eiropu kļuvuši tādi lieli mega eksportētāji.

Lietuvas muita paziņoja, ka pieaugums ir aizdomīgs un, iespējams, saistīts ar sankciju apiešanu.

Žurnālistu pētījums šīs aizdomas apstiprināja.

INESE LIEPIŅA “Re:Baltica” žurnāliste

Koksne no Krievijas un Baltkrievijas, kas ir sankcionēta, nāk uz Latviju un citām Eiropas valstīm un tiek marķēta kā Kazahstānas un Kirgizstānas. Tie veidi ir ļoti dažādi, tiek viltoti dokumenti – piemēram, Kazahstānā tiek reģistrēts maziņš uzņēmums, kas ražo sertifikātus. Viņi sertificē šo koksni, kas ir no Krievijas, sertificē Kazahstānā un tad no Krievijas arī ved šurp. Nav tā, ka tā koksne ceļo uz Kazahstānu un tad tikai nonāk Eiropas Savienībā, tā pa taisno arī nāk no Krievijas.

Šie koksnes kontrabandisti saka, ka ir labāk izvēlēties Latviju un Poliju, jo uz robežām, citēju, “viņi uzdod mazāk jautājums”, proti, robežsargi. Vai tā tiešām ir, es nezinu, bet kaut kāds pamats tā apgalvot viņiem ir. Mums nav datu vai pierādījumu, ka šeit to ir tiešām kaut kā vieglāk apiet.

Latvijas muita savukārt informē, ka aizturējusi trīs koksnes kravas, kas marķētas kā Kazahstānas vai Kirgizstānas, bet patiesībā nāk no Krievijas un Baltkrievijas. Pērn imports no šīm valstīm Latvijā no niecīgiem skaitļiem palielinājies līdz vairākiem desmitiem miljonu eiro.

Neraugoties uz sankcijām un aizliegumiem, tranzītā pārvadāto kravu apjoms pagājušajā gadā auga.

Lielā mērā tas bija akmeņogļu dēļ. Pa dzelzceļu tās veda pat piecreiz lielākā apjomā nekā iepriekšējos gados.

Līdz augustam krievu akmeņogles vēl drīkstēja importēt Eiropā. Tagad tās drīkst vest tikai tranzītā uz trešajām valstīm. Krieviju ogļu kravās pa Latvijas dzelzceļu nu ostās tagad aizstājusi Kazahstāna un Kirgizstāna.

ANDRIS MALDUPS Satiksmes ministrijas Transporta loģistikas un starptautiskās sadarbības koordinācijas departamenta direktora vietnieks

Pagājušais gads sākās ar ļoti lielu interesi no Kazahstānas kāpināt Kazahstānas ogļu apjomu caur Latviju. Tas bija pirms kara sākuma. Kazahstāna vienmēr bijusi ieinteresēta, bet Krievija ietekmē arī tranzītu caur savu teritoriju.

Iepriekšējos gados kazahi ogles caur Latviju nav veduši, jo Krievija nav ļāvusi izmantot savu teritoriju tranzītam. Taču visu pagājušo gadu tā nekādus šķēršļus kazahu ogļu pārvadājumiem nelika. Tikai gada beigās krievu medijos parādījās aicinājumi to ierobežot. Tas notika pēc tam, kad kazahu amatpersonas starptautiskajiem partneriem solīja ierobežot sankciju apiešanu caur šo valsti.

Latvijas Satiksmes ministrija apšauba, ka Kazahstānas oglēm varētu būt Krievijas izcelsme. Preču plūsmas maršruti mēdz būt neloģiski.

ANDRIS MALDUPS Satiksmes ministrijas Transporta loģistikas un starptautiskās sadarbības koordinācijas departamenta direktora vietnieks

Mums ir bijuši arī gadījumi, kad no Eiropas Savienības puses interesējas, ka kāds kuģis ienācis no Krievijas ostas Latvijas ostā kādā un vedis ogles. Jautājums – kas tās par oglēm. Mēs sazinājāmies ar muitas iestādēm un saņēmuši kārtējo apstiprinājumu, ka jā – tās ir pārbaudītas un ka tās ir Kazahstānas izcelsmes ogles.

Valsts ieņēmumu dienests apstiprina, ka akmeņogļu kontrabandas mēģinājumi ir bijuši. Desmit gadījumos šādas kravas ievešana noraidīta. Vienā gadījumā ogles bija marķētas kā Kazahstānas, bet pavaddokumenti atklājuši, ka izcelsmes valsts ir Krievija.

Muita par sankciju apiešanu rosinājusi sākt 180 kriminālprocesus. Finanšu izlūkošanas dienests saņēmis 274 ziņojumus no finanšu iestādēm par mēģinājumiem apiet sankcijas.

PAULIS IĻJENKOVS Finanšu izlūkošanas dienesta Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītājs

Viens no veidiem, kā sankcijas tiek apietas, gan mainot preču kodus, gan falsificējot iespējamo izcelsmes valsti. 06:34 Ogles, kuras ir Krievija izcelsmes, caur Krieviju tiek vestas uz Eiropas Savienību, falsificējot un kā izcelsmes valsti uzrādot Kirgizstānu vai Kazahstānu, tādi riski var pastāvēt, jā.

Uzņēmumi, kas caur Latviju pārvadā akmeņogles, sabiedrībai nav redzami. Taču Centrālā statistikas pārvalde mums sniedza datus par lielākajiem ogļu importētājiem un eksportētājiem. Abās kategorijās viens no lielākajiem ir SIA “Baltijas ogles”. Kompānijas līdzīpašnieks Konstantīns Janakovs Krievijā vada uzņēmumu, kas nodarbojas ar ogļu ieguvi un tirdzniecību. Tā paša uzņēmuma vadībā strādājis arī Eduards Janakovs – bijušais Krievijas domes deputāts un kādreizējais Latvijas krievu mediju “Vesti Segodnya”, “Čas” un “Telegraf” izdevējs.

Lielāko eksportētāju sarakstā ir arī Šveices uzņēmums “Telf AG”. Par tā patieso īpašnieku tiek uzskatīts Staņislavs Kondrašovs. Gan par šo personu, gan uzņēmumu atrast uzticamu informāciju ir ļoti sarežģīti.

Krievu un ukraiņu lapās ir simtiem ierakstu par Kondrašova iespējamu saistību ar Krievijas domes deputāta Voroņenkova slepkavību Kijevā 2017. gadā, kā arī par to, ka Kondrašovs, iespējams, finansē krievu algotņu armiju “Wagner”. Taču vienkārši meklējumi Google to neatspoguļo. Savukārt Google saņemto iesniegumu datu bāze uzrāda milzīgu dokumentu skaitu, ar kuriem kādas personas cenšas izslēgt sev nelabvēlīgos meklējumu rezultātus. Piemēram, šajā iesniegumā uzskaitīts pusotrs tūkstotis lapu, kur pieminēts Kondrašovs.

Google analītiķi secina, ka šis ir organizēts mēģinājums ļaunprātīgi izmantot procedūras, kas paredzētas autortiesību aizsargāšanai un nomelnošanas novēršanai. Kompānija saņēmusi 33 tūkstošus iesniegumu par rakstiem, kuros minēts Kondrašovs.

Pēdējos mēnešos viņš piekopj jaunu stratēģiju. Medijos Indijā, Āfrikā un citviet publicēti desmitiem rakstu, kuros Kondrašovs citēts kā derīgo izrakteņu kompānijas “Telf” analītiķis.

Kas ir “Telf AG” un kādēļ tam pēdējos mēnešos tik svarīgi informatīvo telpu aizpildīt ar neitrāliem rakstiem, parāda pērnā gada sākumā aktīvistu nopludināti dati par Latīņamerikas derīgo izrakteņu uzņēmumiem. Iekšējas epastu sarakstes atklāja kompāniju nolaidību, apzinātu vides piesārņošanu un atbildību par cilvēku nāvēm. Novembrī ASV vairākus uzņēmumus un cilvēkus iekļāva Magņicka sankcijās, arī Gvatemalā strādājošo “Pronico” un “Mayaniquel”. Noplūdušie epasti rāda, ka “Telf” ir šo kompāniju patiesais īpašnieks.

PAULIS IĻJENKOVS Finanšu izlūkošanas dienesta Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītājs

Tas būtu sarkanais karogs, ka uzņēmuma patiesais labuma guvējs finansē “Wagner” grupu, neapšaubāmi tas būtu sarkanais karogs. Bet jautājums, cik ļoti tas sarkanais karogs konkrētajos faktiskajos apstākļos, kas ir bankai pieejams par klientu, ir atspēkojams vai nav, vai šie fakti ir reāli. Bankai tas būtu jāvērtē.

Latvijā sankciju sarakstos iekļautajām personām iesaldēti 85 miljoni eiro banku kontos, tostarp arī likvidēšanas procesā esošajā ABLV bankā.