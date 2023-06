Foto: AFP/SCANPIX Uzspridzinātais Kahovkas HES dambis Ukrainā.

Eksperti: Kahovkas HES uzspridzināšana pagaidām nerada tiešus draudus Zaporižjas AES Ieteikt







Kahovkas hidroelektrostacijas (HES) aizsprosta uzspridzināšana pagaidām tiešus draudus Zaporižjas atomelektrostacijai (AES) nerada, otrdien apliecināja Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) ģenerāldirektors Rafaels Grosi.

“Ūdens trūkums svarīgākajās dzesēšanas sistēmās ilgā laika posmā var novest pie problēmām ar degvielu un izraisīt avārijas dīzeļģeneratoru darba apstāšanos. Tomēr mūsu patlabanējais situācijas izvērtējums liecina, ka AES drošībai tiešu draudu nav,” teikts Grosi paziņojumā.

Kahovkas HES aizsprosta sagraušana novedīs pie būtiska ūdens līmeņa krituma rezervuāros, kas tiek izmantoti Zaporižjas AES sistēmu dzesēšanai, skaidroja IAEA vadītājs.

Pagaidām atbilstoši IAEA speciālistu vērtējumam ūdenslīmenis krītas par aptuveni par pieciem centimetriem stundā. Tomēr ūdens saņemšana no pamata avota var vēl turpināties vairākas dienas, norādīja Grosi.

Šobrīd Zaporižjas AES cenšas maksimāli iesūknēt ūdeni stacijas dzesēšanas sistēmās. Tomēr ir arī alternatīvi ūdensapgādes avoti.

“Mans brauciens uz Zaporižjas AES bija plānots jaunnedēļ, un tas šobrīd ir ārkārtīgi svarīgs. Es braukšu,” rezumēja Grosi.

Atbilstoši Ukrainas izlūkdienesta datiem krievu okupanti otrdien plkst.2.50 uzspridzināja Kahovkas HES dambi. Pēc provizoriskas informācijas Kahovkas HES dambja spridzināšanu veica Krievijas armijas 205.motorizēto strēlnieku brigāde.

The water level in the area of the Zaporizhzhia NPP dropped by 2.5 meters, the drop is expected to be up to seven meters, the local occupation administration said. pic.twitter.com/A3Me6BPaZV — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

This is how the neighborhood of Kherson Korabel looks like now. pic.twitter.com/9oxFY6QDAV — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

Ukraine will have to evacuate at least 16 000 people due to Russia’s decision to destroy the Kakhovka dam. It is unknown how many will have to evacuate on the temporary Russian controlled side of the Dnipro river. pic.twitter.com/3n17fpbYHJ — Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2023

Russian soldiers are proud of what their army did today in Kherson. pic.twitter.com/QSh05ZaUaP — Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2023

This video shows the repercussions of the Russian decision to destroy the Kakhovka dam. It will also result in the he desalinization of large parts of the Black Sea, disturbing the sensitive eco-system in coastal areas. This is Russian eco-terrorism pic.twitter.com/tkRBLFnAmJ — Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2023

Zelensky announces that 150 tons of engine oil have polluted the Dnipro river due to Russia’s decision to destroy the Kakhovka dam. Russia just caused an ecological disaster. Never forget that Russia is a terrorist state! pic.twitter.com/C7u8sbKiOq — Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2023