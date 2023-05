FOTO, VIDEO. Pasaules čempionāts hokejā: Latvija spēlē ar Zviedriju vadībā 2:1

Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien pasaules čempionāta ceturtdaļfināla spēlē “Arēnā Rīga” spēkojas ar Zviedrijas valstsvienību, noskaidrojot vienu no četrām pusfinālistēm. Šobrīd rezultāts ir 2:1.

Vārtus Latvijai guva Dans Ločmelis, bet Zviedrijai – Timotijs Liljegrēns.

Zviedri iesita vēl vienus vārtus, taču tiesneši tos neieskaitīja.

🇱🇻 Dans Locmelis with his first goal of the tournament puts @lhf_lv on the board! #IIHFWorlds #SWELAT pic.twitter.com/43l339TIgz

— IIHF (@IIHFHockey) May 25, 2023