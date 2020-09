Publicitātes foto

Britu grafiti mākslinieks Benksijs ir zaudējis juridisku cīņu pret Lielbritānijas apsveikuma kartīšu ražošanas uzņēmumu “Full Colour Black Ltd.”, kā arī zaudējis Eiropas Savienības (ES) prečuzīmi vienam no viņa mākslas darbiem.

ES intelektuālā īpašuma biroja atcelšanas nodaļa šonedēļ savā spriedumā paziņoja, ka

Benksija prečuzīme viņa darbam “Flower Thrower” (“Puķu metējs”) bijusi pieteikta negodprātīgi, un pasludināja to par “pilnīgi spēkā neesošu”.

Šo darbu, kas pazīstams arī ar nosaukumu “Love is in The Air” (“Mīlestība ir gaisā”), Benksijs radīja 2005.gadā Jeruzalemē. Tajā attēlots gados jauns protestētājs ar pusaizsegtu seju un cepuri galvā, metot puķu pušķi.

Šis lēmums, kuru ir iespējams pārsūdzēt, sekoja strīdam starp “Full Colour Black Ltd.” un uzņēmumu “Pest Control Office Ltd.”, kurš autentificē Benksija darbus un izskata pieprasījumus saistībā ar tiem. Benksija īstais vārds un identitāte nav zināmi.

“Full Colour Black”, kas pārdod produktus, kuri apdrukāti ar Benksija darbu attēliem, apgalvoja, ka Benksija 2014.gadā iegūtā prečuzīme viņa darbam “Flower Thrower” ir atceļama, jo Benksijs nav to izmantojis. Uzņēmums argumentēja, ka Benksijs pieteicis šo prečuzīmi tikai tāpēc, lai nepieļautu “šī darba, kuru viņš jau bija ļāvis reproducēt, turpmāko izmantošanu”.

Apsveikuma kartīšu ražotājs arī atzīmēja, ka Benksijs kādā no savām grāmatām rakstījis, ka “autortiesības ir lūzeriem”.

Jau pēc tam, kad “Full Colour Black” bija uzsācis tiesvedību, Benksijs atvēra interneta veikalu “Gross Domestic Product”, lai pārdotu savus darbus. Šī Benksija rīcība tomēr nepārliecināja ES izmeklētājus.

“Benksijs tikai pašreizējās tiesvedības lakā sāka pārdot preces, bet īpaši noteica, ka tās tiek pārdotas tikai tāpēc, lai prečuzīmes tiesvedībā pārvarētu [argumentu par tās] neizmantošanu, nevis lai komercializētu šīs preces,” rakstīja izmeklētāji savā lēmumā.

Pieminot Benksija pausto nicinājumu pret intelektuālā īpašuma tiesībām, izmeklētāji arī lika saprast, ka mākslinieka izvēle paturēt savu identitāti noslēpumā kaitējusi viņam šajā lietā.

“Ir jāatzīmē, ka vēl viens izskatīšanas vērts faktors ir tas, ka viņš nav identificējams kā šādu darbu neapstrīdams īpašnieks, jo viņa identitāte ir apslēpta,” teikts lēmumā. “Nevar arī neapšaubāmi noteikt, ka šim māksliniekam ir kādas autortiesības uz grafiti. Apstrīdētā [prečuzīme] tika pieteikta, lai Benksijam būtu juridiskas tiesības uz šo zīmi, jo viņš nevarēja paļauties uz autortiesībām, bet tā nav prečuzīmes funkcija.”