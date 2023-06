Foto: AP/SCANPIX Kahovskas HES, Ukraina. Karš Ukrainā.

"Kahovkas HES dambja uzspridzināšana ir tehnogēnais un ekoloģiskais terorisms," paziņojusi Ukrainas vēstniecība Latvijā







“Uzskatām Krievijas federācijas veiktu Kahovskas hidroelektrostacijas (HES) dambja uzspridzināšanu par terora aktu pret Ukrainas kritisko infrastruktūru, kura mērķis ir radīt pēc iespējas vairāk upuru un postījumu,” tā savā soctīkla profilā Facebook ierakstījuši Ukrainas vēstniecības Latvijā pārstāvji, uzsverot, ka šis ieraksts ir Ukrainas Ārlietu ministrijas paziņojums par Krievijas terora aktu Kahovskas HES Ukrainā.

Naktī uz 6.jūniju Krievijas federācija uzspridzināja Kahovkas hidroelektrostacijas (HES) dambi, kas atrodas netālu no Nova Kahovskas pilsētas īslaicīgi okupētajā Hersonas apgabala teritorijā. Plūdu draudi ir desmitiem ciematu abās Dņipro upes pusēs.

Hersonas apgabala Valsts policijas un Valsts ārkārtas palīdzības dienestu vienības veicot steidzamus pasākumus, lai evakuētu civiliedzīvotājus no iespējamām plūdu zonām. Pagaidu okupētā Hersonas apgabala kreisā krasta iedzīvotāji tiek informēti, teikts vēstniecības paziņojumā.

Teroristu uzbrukums Kahovskas HES tika karsti apspriests Hersonas apgabala okupācijas spēku un propagandistu līmenī Krievijas televīzijā, kas liecina par to, ka tas bija plānots jau iepriekš.

“Kahovskas HES dambja uzspridzināšana ir tehnogēnais un ekoloģiskais terorisms, pēdējo desmitgažu lielākā tehnogēna katastrofa Eiropā, kā arī kārtējā krievijas genocīda pret Ukrainas tautu izpausme. Tā ir Kremļa atbilde valstīm, kuras aicina uz miera sarunām ar Krievijas federāciju,” tā savā ierakstā Facebook raksta Ukrainas vēstniecības pārstāvji Latvijā.

Ūdens līmeņa pazemināšanos Kahovskas ūdenskrātuvē rāda apdraudējumu citā krievijas okupētajā kritiskās infrastruktūras objektā — Zaporižjas AES.

“Mēs aicinām starptautisko sabiedrību stingri nosodīt Krievijas veiktu teroraktu Kahovskas HES,” uzsvērts vēstniecības ierakstā. “Krievijas federācijas tehnogēnais noziegums apliecina Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska Miera formulas lielo nozīmi. Mēs aicinām starptautiskos partnerus pēc iespējas ātrāk pievienoties tās īstenošanai, jo īpaši jautājumos par cīņu pret ekocīdu, kodoldrošību un energoapgādes drošību.”

Krievijai būs jākompensē visas sava nozieguma sekas: gan cilvēkiem, gan infrastruktūrai un videi. “Kā arī aicinām G7 valstis un ES steidzami apsvērt jaunu tālejošu sankciju noteikšanu pret Krievijas federāciju, jo īpaši pret Krievijas raķešu nozari un kodolrūpniecību,” uzskata Ukrainas vēstniecības Latvijā pārstāvji.

6. jūnija rītā Ukrainas Nacionālas drošības un aizsardzības padomes sēdē tika apstiprināts Ukrainas ārlietu ministra Dmitro Kuļebas piedāvātais reaģēšanas darbības saraksts, kas jo īpaši ietver ANO Drošības padomes steidzamas sanāksmes sasaukšanu un krievijas veikta terorakta jautājuma izskatīšanu Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA) Padomes sēdē, kā arī Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma iesaistīšanu.

The town of Oleshky is almost completely flooded. pic.twitter.com/lknpdPGsQw — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

Local media publishes a drone view of the flooded #Kherson region. pic.twitter.com/yoqDGo5A5q — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

Temporarily occupied Oleshky, the left bank of the Dnipro river Can you imagine Saldo walking around the streets there? What's next? Saldo will declare that he can make wine from water? https://t.co/lMwXt9HIbd pic.twitter.com/BIL71WdXZ7 — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

Ukraine intends to file a lawsuit in the International Criminal Court in The Hague against Russia in connection with the destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant, President Zelenskyy said. pic.twitter.com/LP4Lb4Kd2y — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023