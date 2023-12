Foto: SCANPIX/AFP/LETA

Klimata pārmaiņas. Karstuma dēļ tiek zaudēts daudz dzīvību un miljoniem darbastundu







Ekstremāls karstums vai tropu infekcijas slimības pat agrāk mērenā klimata zonā: klimata pārmaiņas ietekmē cilvēku veselību. Pētnieki brīdina, ka nekā nedarīšana globālās sasilšanas sakarā maksā cilvēku dzīvības.

Pat, ja vidējās globālās temperatūras pieaugums saglabātos nedaudz zem diviem grādiem, salīdzinot ar pirmsindustriālajiem laikiem, līdz gadsimta vidum karstuma nāves gadījumu skaits pasaulē pieaugs par 370%. Tas ir rezultāts jaunajam pētījumam “Lancet Countdown on health and klimat change”, ko specializētajā žurnālā “The Lancet” publicēja 114 starptautiskie zinātnieki.

Arvien vairāk karstuma izraisītu nāves gadījumu – karstums ir dzīvībai bīstams īpaši maziem bērniem un vecākiem cilvēkiem. Karstuma izraisīto nāves gadījumu skaits cilvēkiem, kas vecāki par 65 gadiem, nesen palielinājās par 85%, salīdzinot ar laika posmu no 1991. līdz 2000. gadam.

CO2 emisijas joprojām ir pārāk augstas. Pieaugošais karstums nozīmē arī to, ka darbs vai jebkādas āra nodarbes kļūst arvien riskantākas. Pieaug mežu ugunsgrēku un tropisko infekcijas slimību izplatības risks.

Pētnieki atzīst, ka, jā, pieaug atjaunojamo energoresursu izmantošana un tiek veikti klimata aizsardzības pasākumi, taču ik sekundi joprojām tiek izdalītas 1337 tonnas oglekļa dioksīda. Mēs nesamazinām emisijas pietiekami ātri, lai saglabātu klimata draudus tādā līmenī, kad vēl varētu pārvaldīt mūsu veselības sistēmas, saka pētnieki.

Vācijā laikā no 2013. līdz 2022. gadam cilvēki bija pakļauti potenciāli dzīvībai bīstamam karstumam vidēji 7,9 dienas gadā. Lai gan tas ir ievērojami mazāk nekā pasaulē vidēji 86 dienas, vidējā vasaras temperatūra Vācijā no 2018. līdz 2022. gadam bija par 1,8 grādiem pēc Celsija augstāka nekā laika posmā no 1986. līdz 2005. gadam.

Augstās temperatūras dēļ Vācijā 2022. gadā karstuma dēļ tika zaudēti aptuveni 34 miljoni darba stundu, īpaši būvniecībā. Saskaņā ar ziņojumu tas ir par 12% vairāk nekā laika posmā no 1991. līdz 2000. gadam.

Lai gan 2020. gadā 31% elektroenerģijas Vācijā tika saražots no atjaunojamiem enerģijas avotiem, tas bija tikai 6% visās enerģētikas jomās – apkurē, transportā un citur.

Tīras atjaunojamās enerģijas zemā izmantošana un fosilā kurināmā un biomasas nepārtraukta izmantošana rada augstu gaisa piesārņojumu, kas palielina elpceļu un sirds un asinsvadu slimību, plaušu vēža, diabēta, neiroloģisko slimību risku, ir traucējumi un nelabvēlīgi grūtniecības iznākumi, un tas rada augstu saslimstības un mirstības slogu.

Cita ziņojuma daļa ir veltīta saiknei starp uzturu, klimata pārmaiņām un veselību. Zinātnieki konstatēja, ka mājlopu turēšana ir atbildīga par 57% no visām lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu emisijām visā pasaulē.

Liellopi ne tikai izdala lielu daudzumu metāna, bet arī lopbarības audzēšana patērē lielu daļu lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

Turklāt 1,9 miljoni nāves gadījumu visā pasaulē bija saistīti ar pārmērīgu sarkanās gaļas, apstrādātas gaļas un piena produktu patēriņu – 2020. Vācijā vairāk nekā 87 000 nāves gadījumu. Tāpēc pētnieki atbalsta uz augu bāzes veidotu diētu ar zemu gaļas saturu, taču zinātniekiem ir arī pozitīvas lietas, ko teikt.

Gaisa piesārņojuma izraisīto nāves gadījumu skaits pasaulē kopš 2005. gada ir samazinājies par 15,7%. Turklāt 2022. gadā tīrā enerģijā tika ieguldīti aptuveni 1500 miljardi eiro, kas ir par 61% vairāk nekā fosilajā enerģijā.