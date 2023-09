Foto: Inese Elnione

Sastrēguma laikā agresīvs autovadītājs iesit motorollera vadītājai pa galvu. Aculiecinieki notiekošajā noskatās kā šovā!







Sastrēgumi Rīgā tik tiešām ir kaitinoši, bet lielākoties stresu cilvēki “atdod”, vienatnē lamājoties par to, ka kāds kustas pārāk gausi. Sastrēgumi nepatīk nevienam. Taču rīdziniecei Inesei Elnionei nācies uz savas ādas izjust, ko nozīmē kārtīgas, neiecietīga autovadītāja dusmas sastrēguma laikā.

Sieviete pārvietojas ar motorolleri. Pēc plkst. 9.00, kad vēl ir sastrēgumu laiks, šķērsojusi Akmens tiltu un sekojot visiem satiksmes noteikumiem, centusies nokļūt vietā, kur sarunāta tikšanās ar draudzeni. Mērķis bijis nokļūt netālu no Valsts prezidenta pils. Viņa nebija paredzējusi, ka nāksies satikt draudzeni, esot šoka stāvoklī.

“Pārbraucu to lielo gājēju pāreju, kas 11. novembra krastmalā nāk no Vecrīgas, jau bija sastrēgums abos virzienos, bet ir vēl trešā josla, kura aiziet tā kā uz Vecrīgu. Es braucu pa to trešo joslu un domāju, pārkārtošos vidējā joslā. Es tur piebraucu, protams, sastrēgums, un man ir sajūta, ka tas šoferis mani laiž, ja es braucu tajā caurumā iekšā. Tajā brīdī, kad es sāku braukt, viņš sāk tā kā braukt, jo acīmredzot sastrēgumā atsākās kustība, līdz ar to sāk spiest mani nost.

Es saprotu – tūlīt viņš man uz kājām uzbrauks! Bet es arī saprotu, ka man kājas ir uz rollera, bet tur ir apmale, un viņš mani nospiedīs! Es nobremzēju. Tajā mirklī man blakus atradās viņa mašīnas aizmugurējais logs un es uzsitu, tā kā pieklauvēju pie durvīm – ar domām: ”“Come on” Ko tu dari?!” Es taču saprotu, ka viņš mani “spiež” nost speciāli.

Un tas acīmredzot arī bija tas, kas viņam nepatika, jo viņš pabrauca tālāk, apstājās. Es jau stāvēju. Un viņš tādā cēlā, lēnā gaitā nāca, tāds rokas iepletis… tāds pabriesmīgs cilvēks. Citi sastrēgumā sēdošie satiksmes dalībnieki to visu varēja novērot kā šovā. Viņš tā nāk, un es domāju: “Ak Dievs! Tūlīt būs sūdi, viņš mani grūdīs zemē ar to rolleri.”

Es kaut kā biju sagatavojusies tam, ka būs sāpīgs kritiens uz sāna. Viņš nāk un saka: ”Tev jābrauc kā visiem!” Un kaut ko man vēl tur saka, par to, ka sastrēgumā jāstāv kā visiem vai kaut kā tā. Viņš atvēzējās un iesita man pa ķiveri, pa galvu.Un tas atvēziens bija tāds spēcīgs. Man vēl zem ķiveres bija saulesbrilles. Man viņas tādas palielas, apaļas un tagad man vaigā ir tāds zilumiņš. Tāds pamatīgs trieciens. Es tikai paspēju iekliegties. Ar lielām acīm, apaļu muti, ar lielu šoku, ka cilvēks tā var vienkārši pienākt un izdarīt! Viņš iekāpj mašīnā un tā kā brauc projām!“

Sieviete pamanījusi, ka vīrietis tālāk iebraucis Vecrīgā, piestājis pie kāda būvobjekta un drosmīgi gājusi viņam pajautāt, vai viņa uzvedība ir bijusi normāla.

“Es viņam pieeju tuvu, lai varu viņam pajautāt, un saku: “Vai tas jums liekas normāli, tā vienkārši ņemt un sievietei iesist pa galvu?” Un viņam atkal tā poza bija tāda – uh, rokas gar sāniem un nāk man atkal virsū. Ja nebūtu tur citu cilvēku apkārt, es nezinu, viņš mani atkal tur sistu, grūstu, es nezinu. Es tajā brīdī saprotu, ka sūdi ir, ka ar viņu tā nevar runāt, ka ar viņu nevar komunicēt, un es paņēmu telefonu un viņu nofočēju.“

Cietušo paglābis fakts, ka no celtniecības objekta tajā mirklī nācis kāds vīrietis, kā viņai šķitis, iespējams, būvuzraugs un jautājis, kas te notiek. Bijis bail, ka agresors varētu sekot un atņemt telefonu. Satiekot draudzeni, Inesei aiz satraukuma trīcējušas rokas un kājas. Arī pēc tikšanās sievietes prātu pārņēmis nemiers – ja nu šis vīrietis viņu sagaidīs pie motorollera? Tālākās gaitās braukusi raudādama pie rollera stūres.

“Sitiens varbūt nebija tas trakākais, bet bija bailes un trauksme. Tas sitiens arī bija normāls. Ne velti es biju slimnīcā, jo man bija galvassāpes. Paldies Dievam, ka bija ķivere. Ja nebūtu ķivere, tad, iespējams, viņš nemaz nesistu, jo varētu nodarīt tākā lielāku kaitējumu.“

Inese platformā “Facebook” ievietoja lūgumu atsaukties aculieciniekus notikušajam. Viņa dalās pieredzē – ļoti palīdzējis fakts, ka stresa situācijā spējusi saņemties un nofotogrāfēt gan uzbrucēja automašīnu, gan viņu pašu. Cilvēki, kuri bija redzējuši notikušo, atsaucās ļoti īsā laikā.

“Policijā es iesniedzu iesniegumu par vardarbību. Vēlāk to vēl papildināju ar informāciju no lieciniekiem. Kāpēc es gāju viņam klāt un prasīju… Acīmredzot biju šoka stāvoklī. Man tas neliekas pieņemami un normāli. Man neviens nekad nebija sitis – ne vīrs, ne kāds cits vīrietis vai sieviete. Tas man bija tāds šoks!

Šeit var runāt par to, ka notika vardarbība, bet kādā sakarā? Ar kādām tiesībām? Ne es tevi tur situ! Kas ir uzsist, tā kā klauvējiens pa mašīnu? Nu, kā, nu? Kā tas var izprovocēt sist cilvēku, vēl jo vairāk sievieti? Es jutos bezspēcīga uz rollera, jo es nevaru viņu nomest kā velosipēdu, aizmukt, pamukt tālāk. Tas rollers ir tomēr jaudīgs, 125 kubi.

Pēc tā sitiena man bija nenormālākā kauna sajūta, ka cilvēki tomēr to redz un neviens nereaģē. Es saprotu, arī asinis nelija, apgāzt mani neapgāza, palīdzība piecelties nebija vajadzīga, bet tā sabiedrības attieksme, man liekas, kā tie liecinieki jūtās? Kā viņi jūtās, ka viņi nekā nereaģēja? Es esmu cilvēks, kas vispār uz visādām situācijām reaģē. Palīdzēs, skries un leks, tāpēc man likās, ka es nevaru paskatīties uz tiem, kas to redzēja. Tā ir tāda bezspēcības un kauna sajūta. Es domāju, ka vispār tā ir cilvēkiem, kuri piedzīvo vardarbību.”

Inese pēc piedzīvotā aicina ikvienu nebaidīties un ziņot par šādiem gadījumiem sociālajos tīklos, jo cilvēku atbalsts, atsaucība, dalīšanās ar ziņu apbrīnojama un aculiecinieki atsaucās ātri.

“Liels paldies viņiem, ka nepalika vienaldzīgi! Pretējā gadījumā būtu mans vārds pret varmākas vārdu, un, visticamāk, viss beigtos nekā – varmāka tiktu cauri sveikā un turpinātu uzvesties agresīvi. Protams es cerēju, ka atsauksies tie autovadītāji, kuri to redzēja, reaģēja un nofotografēja sitēju vai viņa auto, tomēr tādi neuzradās. Tāpēc vēlos arī uzsvērt un aicināt sabiedrībai būt redzīgākai, tiešām izmantot telefonus, lai fiksētu šādas situācijas, kas palīdzētu cilvēkiem ziņot par šādiem atgadījumiem nevis, ka tie paliek neatrisināti nepietiekamu pierādījumu dēļ.”

Inesei mediķi pēc pārdzīvotā incidenta konstatējuši smadzeņu satricinājumu. Tātad cilvēkam šis brauciens ar motorolleru un satikšanās ar mersedesa vadītāju, kurš nav bijis omā, nozīmē vairāku dienu miera režīma. Ir ietekmēta ikdiena, darba ritms. Tikai tādēļ, ka kāds jūtas varenāks un nozīmīgāks uz ceļa.

Sieviete ar savu stāstu aicina būt iecietīgiem vienam pret otru. Un ir pārliecināta, ka ikvienam varmākam, kurš nav iecietīgs pret otru satiksmes dalībnieku, ir jāsaņem pelnītais sods.

“Ļoti ceru, ka tiesībsargi izdarīs savu darbu pēc augstākās sirdsapziņas un varmāka tiks saukts pie atbildības, lai tas būtu kā paraugs arī citiem neiecietīgiem braucējiem, ka šāda rīcība nav pieņemama. Redzot ar kādu pārliecību, viņš neminstinoties vienkārši nodarīja man pāri, ir diezgan skaidrs, ka es droši vien neesmu ne pirmais, ne pēdējais viņa upuris.

Uzskatu, ka tādiem cilvēkiem jābūt policijas redzeslokā. Noteikti tādas lietas nevajadzētu piedzīvot nevienam, arī mana meita, kura ir 20 gadus veca, ikdienā pārvietojas ar motoroleri pa Rīgu. Tieši tāpat kā daudzi citi, kuri tā atslogo sastrēgumus. Jo lielākajai daļai (arī man) ir arī autovadītaja apliecība un es varētu pārvietoties viena ar četrām brīvām vietām savā auto, bet izvēlos atslogot Rīgā jau tā saspringto satiksmi.

Es pat nevaru iedomāties, ja viņa vai kāds cits jaunietis būtu nonācis šādā situācijā, kad tas nezvērs vienkārši paņem un iebliež pa galvu. Šeit var runāt arī par braukšanas kultūru kā tādu, ka visu transporta līdzekļu vadītajiem savā starpā vajadzētu sadarboties, kā tas ir citās Eiropas valstīs mums tepat blakus.

Jo šobrīd mūsu autovadītāji iedalās trīs daļās. Vieni, kuri ir priecīgi un atsaucīgi, pat dod vairāk brīvu vietu, lai motorolleristi un motociklisti var ērtāk pabraukt garām. Tad ir otra kategorija, kuri ir neitrāli, un trešie, kuri ir šie neiecietīgie un agresīvie, kuri vienkārši tev mēģina nogriezt ceļu, sašaurināt atstarpi starp autovadītāju joslām.”