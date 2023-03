Foto. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Karš Mikolajivā radījis jaunu problēmu – pa krānu tek sālsūdens, kas strauji saēd pilsētas kanalizācijas sistēmu







Katru dienu Ukrainā, kara izpostītajā Mikolajivā, notiek 10–20 kanalizācijas tīkla un ūdens padeves avārijas gadījumu. Tas ir tāpēc, ka caurulēs jau pusgadu palaists sālsūdens. Pilsētā nav dzeramā ūdens, vēsta biz.liga.net.

Mikolajivas komunālo pakalpojumu uzņēmums ir pirmais uzņēmums mūsdienu pasaulē, kas piespiedu kārtā apgādā mājas ar jūras ūdeni. Tas tāpēc, ka 2022. gada aprīlī Krievijas teroristi iznīcināja ūdensvadu, kas vijās cauri tolaik okupētajai Hersonas apgabala teritorijai un iznīcināja arī ūdens sūkņu staciju.

Līdz pērnā gada 12. aprīlim Mikolajivas ūdens avots bija Dņipro upe. Katru dienu pilsēta, kurā dzīvoja gandrīz pusmiljons cilvēku, caur ūdensapgādi no Hersonas apgabala saņēma 120 000 kubikmetru ūdens. Bet aktīvās karadarbības dēļ nebija iespējams salabot ūdensapgādi. Noteikti zināms, ka krievi vēlējušies šantažēt reģionālo valdību ar ūdeni un apzināti to uzspridzināja, spriež amatpersonas,

“Mēs saprotam, kur esam iekļuvuši. Mēs saprotam, ka sistēma sabruks.. Bet pagājušā gada vasarā mēs pieņēmām lēmumu un, manuprāt, izglābām pilsētu no epidēmijām, no iedzīvotāju aizbraukšanas un ūdens dēļ pat daži uzņēmumi (pēc aplēsēm 20%) palika pilsētā, pateicoties šādam lēmumam”, stāsta uzņēmuma direktors Boriss Dudenko. Kā izrādās, sālsūdens pārāk ātri iznīcina pilsētas ūdensvada tīklus. Ja 2022. gada laikā bija jānovērš ap 1000 noplūžu, tad tagad remonta brigādes strādā 24/7.

Ūdens padeve pilsētā tika atjaunota jau 6. maijā, taču karadarbības dēļ ūdens no Dņipro vairs netika ņemts. Viņi sāka to ņemt no Buzas ietekas, kuras krastā atrodas Mikolajivas. Tomēr šo ūdeni nevar nosaukt par dzeramu, jo tas ir sāļš, “gandrīz jūras ūdens”, saka Dudenko.

Mikolajivas ūdens attīrīšanas iekārtas, kurām jau ir 50 gadu, nevar nodrošināt ūdens attīrīšanu līdz sanitārajiem standartiem. “Lielākā daļa rādītāju, jo īpaši sulfātu, hlorīdu un cietības līmenis, tiek pārsniegti desmit reizes,” teikts specializētās nodaļas atbildē.

No Mikolajavas iedzīvotāju krāniem plūst sālsūdens, bieži dzeltenīgs. To var izmantot ierobežotā apjomā, piemēram, trauku mazgāšanai. Bet ne dzert un taisīt ēst.

Sāļais krāna ūdens ir tikai daļa no problēmas. Ļaunākais sāka notikt pazemē.

Ūdenī esošā sāls dēļ ātri sarūsēja caurules, galvenokārt tās, kas ievilktas pirms daudziem gadiem, stāsta Dudenko. Taču brūk arī salīdzinoši jaunas caurules jau sarūsējušas, kas ieliktas 2014.-2015.gadā. “Braucam pa pilsētu un redzam, ka avāriju skaits ir ļoti liels. Katru dienu notiek jaunas avārijas. Dažkārt pat tur, kur nesen veikts remonts, burtiski 10 metrus no remonta vietas,” stāsta meistars.

Sālsūdens korodē arī betona caurules, stāsta Dudenko. Ikdienas remonts neaptur tīkla iznīcināšanu.