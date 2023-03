Ekrānšāviņš

VIDEO. Nedienas tiešsaistē. Rumānijā deputāts sasmīdina kolēģus, netīšām pieslēdzoties sēdei no dušas







Rumānijas politiķis Alberto Josifs Karajans pievienojies darba sanāksmei no dušas, protams, kails. Iespējams, kamera tika ieslēgta kļūdas pēc. “Es esmu saaukstējies, bet es nezinu, kā nolikt klausuli,” viņš mēģināja taisnoties. Apmulsums vilkās labu brīdi, līdz politiķis beidza videozvanu.

Deputāts no Rumānijas Sociāldemokrātiskās partijas Alberto Josefs Karajans pievienojās Bukarestes vietējās padomes tiešsaistes sanāksmei no dušas, kails stāvot savu kolēģu priekšā. Pēc notikušā politiķis atkāpies no amata.

Kā ziņo “Daily Star”, Karajans 24. februārī bija aiznesis savu klēpjdatoru uz vannas istabu, acīmredzot uzskatot, ka viņa kamera ir izslēgta. Tad viņš pilnībā izģērbās un turpināja skatīties kamerā, klātesošajiem par lielu pārsteigumu rādot savu ķermeni un slapjos matus tuvplānā.

Iespējams, “Zoom” tika ieslēgts kļūdas pēc, raksta laikraksts. Kolēģi uz to reaģēja ar smiekliem. “Alberto, izslēdziet kameru,” viņi kliedza. Apmulsums vilkās 40 sekundes, līdz politiķis beidzot beidza videozvanu.

Politiķis notikušo komentējis arī savā personīgajā “Facebook” lapā, rakstot: “Tehnoloģijas joprojām izspēlē jokus. Diemžēl steiga darīja savu! Atvainojos par neveiksmīgo incidentu.”

Rumānijas Sociāldemokrātiskās partijas preses dienests paziņoja, ka Alberto Džozefs ir atkāpies no amata.

Произошел, пожалуй, самый стыдный онлайн-звонок в истории: румынский депутат Альберто-Иосиф Караян подключился к заседанию из душа. Мужчина не сразу выключил камеру, а когда понял, что коллеги уже все равно смеются, включил ее обратно. Потому что уверен в себе на все сто pic.twitter.com/rlmLYcq6B3 — NEWS.ru | Новости (@nws_ru) February 25, 2023