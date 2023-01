VIDEO. “Ļoti spēcīga balss!” Zobārste no Latvijas saceļ kājās TV šova “Lietuvas balss” žūriju

Palū saceļ kājās žūriju TV šovā "Lietuvas balss"

Kamēr Latvijā mūzikālie šovi kādu laiku televīzijas ēterā nav manīti, Lietuvā ir uzsāktas nākamās zvaigznes medības starptautiski atzītā muzikālā konkursa “Lietuvas Balss” (“„Lietuvos Balsas”) desmitajā jeb jubilejas sezonā. Šova jaunajā sezonā skatītājus pārsteidza arī dalībniece no Latvijas – Palū jeb īstajā vārdā Olga, kura savas uzstāšanās laikā piecēla kājās šova žūriju un saņēma četrus “jā”!

Šova „Lietuvos Balsas” otrajā raidījumā uz skatuves kāpa dalībniece no Latvijas – mūziķe Palū (īstajā vārdā Olga Palušina), kas plašāku atpazīstamību iemantoja šova “X Faktors” 4. sezonā, cīnoties fināla tiešraidēs.

Šova „Lietuvos Balsas” “aklo noklausīšanos” laikā mūziķe izpildīja pasaulslavenās dziedātājas Bejonsī hitu “Freedom”, kas satricināja visus žūrijas dalībniekus. Jau uzstāšanās sākumā pret mūziķi vienlaikus pagriezās divi no žūrijas dalībniekiem – dziedātāja Monika Liu un mūziķis Mantas Jankavicius.

“Tu izskaties lieliski! Tev ir ļoti spēcīga balss,” komentēja Mantas.

Uzreiz pēc tam arī Monika veltīja atzinīgus vārdus māksliniecei, aicinot pievienoties viņas komandai.

“Interesanti, ka Tu šobrīd esi tik kautrīga, bet, kad Tu dziedāji, Tu biji agresīva, labā nozīmē. Tas ir kompliments. Tas pasaka daudz par Tevi kā personību. Galvenais iemesls, kādēļ es uzspiedu pogu, un kāpēc es gribu Tevi savā komandā – pēc Tavas enerģijas man bija 100% pārliecība, ka Tu esi ļoti spēcīga sieviete, īsta cīnītāja. Es gribētu, lai Tu esi manā komandā, jo es jūtu, ka Tu vari iekarot pašu virsotni!”

Ņemot vērā, ka dziedātājas Palū pamatnodarbošanās ir zobārstniecība, Monika atsauca atmiņā stāstu par kādu savu romānu ar zobārstu, kuram veltījusi dziesmu. Monika piebilda, ka zobārsti ir pedanti visā, ko viņi dara, un ir skaidrs, ka tāda ir arī Palū.

Pēc tam pret mūziķi pagriezās arī Justinas Jarutis un Benas Aleksandravicius, tādējādi māksliniecei bija iespēja pašai izvēlēties, kurā komandā turpināt dalību šovā.

“Manuprāt, katrs šova dalībnieks sapņo par to, lai pret viņu pagrieztos visi mentori. Esot uz skatuves, es jutu četrkāršu atbildība pret katru no žūrijas komandas. Es redzēju, ka pamazām viens pēc otra pret mani pagriežas visi mentori. Tajā brīdī es sapratu, ka viens no maniem sapņiem ir piepildījies! Tā jau ir liela uzvara, kad darbs, kuru esmu ieguldījusi, ir novērtēts, un es to sasniedzu ar savu balsi. Esmu ļoti pateicīga un aizkustināta par šādu žūrijas vērtējumu,” atklāti dalās māksliniece Palū.

Uzklausot žūrijas komentārus, Palū lēma par labu dziedātājas Monikas Liu komandai.

“Jau sākotnēji zināju, ka gribu nokļūt pie Monikas – man patīk viņas neparastais tēls, muzikālā gaume un personība. Tādēļ es pat neapsvēru citus mentorus. Bet, kad pret mani pagriezās visi, es “paliku uz pauzes”, jo izvēle bija tikai manās rokās. Bet jau šobrīd, esot darba procesā un gatavojoties nākamajam priekšnesumam, mums ar Moniku ir izveidojies ļoti tuvs kontakts. Viņa burtiski jūt mani – mums sakrīt dziesmu izvēle, redzējums par priekšnesumiem, un es ticu, ka viņas profesionālais atbalsts būs ļoti būtisks man šajā ceļā,” piebilst Palū.

Olgas uzstāšanās TV šovā "Lietuvos Balsas":