VIDEO. Papagailis velta garu monologu savai saimniecei skaidrā latviešu valodā: "Dod buču! Kā tev iet?"







Kāda “Twitter” lietotāja Kristīne Lazdiņa dalījusies ar neticamu un smaidu raisošu video, kurā redzams viņas apbrīnojami gudrais un runātīgais papagailis.

Sarunas sākumā saimniece sasveicinās ar papagaili, bet tālāk jau viņš sāk pats savu monologu, izsakot visdažādākās frāzes un pat sākot dziedāt dziesmiņu.

Kā norādīts “Dino Zoo” mājas lapā, papagaiļi – ir apbrīnojami radījumi. Pārsteidz viņu intelekts, atjautība un izzinošais prāts. Bet tieši šīs īpašības bieži kļūst par vislielāko problēmu šo krāšņu putnu turēšanā. Ja savvaļas papagaiļi izmanto savas īpašības, lai iegūtu barību, sociālo attiecību veidošanai un izperētu pēcnācējus, putns, kas atrodas nebrīvībā, neizmantoto potenciālu novirza uz apkārtējo vidi vai nodara ļaunumu sev.

Parasti tas izpaužas kā pārmērīga vokalizācija (kliegšana), pašplucināšana, agresīva uzvedība vai rīcība, kas virzīta uz apkārtējās vides postīšanu (saimnieka dzīvoklis). Protams, ievērojot pareizo kopšanu un pietiekoši daudz un pareizi kontaktējot ar jūsu mīluli, var izvairīties no daudzām problēmām.

Piemēram, banālo barošanu ar graudu maisījumu no barotavas, var pārvērst par barības ieguvi. Ja no graudu maisījuma izņemt visgaršīgāko (saulespuķu sēklas, riekstus) un noslēpt to, ietinot papīrā, kādā kartona kastītē, piemēram, tējas iepakojumā, papagailītim vajadzēs ilgāku laiku nodarboties ar kāruma iegūšanu. Tas padarīs tīkamāku viņa garlaicīgo uzturēšanos būrī. Var sasniegt labu efektu un atrisināt daudz problēmu ja piedāvāt mīlulim pietiekošu mantiņu daudzveidību. Tas, pirmkārt, atbrīvos viņu no garlaicības un, otrkārt, pasargās jūsu mājokli no postīšanas.

Bieži var redzēt, ka papagaiļi piedalās cirka izrādēs un dažādos šovos. Uzjautrinoši novērot kā maziņš viļņainītis sit trauksmes zvanu, ceļ karodziņu un braukā ar vilcienu pa rotaļlietu dzelzceļu. Jebkurš var iemācīt savam papagailītim līdzīgus trikus. Piemērām, iemācīt viļņaino papagailīti vai korellu vizināt mazus ratiņus. Un ja papagailīti ir divi vai vairāki, viens var vizināt otru. Sanāks ļoti jautra izrāde, bet papagailītim būs aizraujoša nodarbošanās.