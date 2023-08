Bojāgājušo skaits savvaļas ugunsgrēkos Havaju salās ir pieaudzis līdz 80 cilvēkiem, padarot šos ugunsgrēkus par lielāko dabas katastrofu Havaju salās upuru skaita ziņā, kopš šīs salas kļuva par ASV štatu.

Pirms tam Maui pašvaldība ziņoja par 67 bojāgājušajiem, bet Havaju salu gubernators Džošs Grīns jau iepriekš brīdināja, ka upuru skaits varētu pieaugt, glābšanas operācijām turpinoties.

1418 cilvēki patvērušies ārkārtas evakuāciju apmetnēs.

Visi upuri gājuši bojā Maui salā, kuras rietumu krastā otrdien izcēlies ugunsgrēks strauji pārņēma gadsimtiem seno piejūras pilsētu Lahainu. Uguns izplatīšanos veicināja sausa vasara un stipri vēji no garām pagājuša orkāna.

Maui apgabala amatpersonas piektdien tiešsaistē paziņoja, ka ugunsdzēsēji vēl turpina cīnīties ar ugunsgrēkiem, kas vēl nav pilnīgi ierobežoti. Lahainas iedzīvotājiem tomēr tika atļauts pirmoreiz atgriezties mājās, lai novērtētu postījumus.

Līdz šim lielākā dabas katastrofa Havaju salās, kopš tās 1959.gadā kļuva par 50.ASV štatu, bija 1960.gada cunami, kas prasīja 61 cilvēka dzīvību.

Vēl nāvējošāks cunami, kas 1946.gadā prasīja vairāk nekā 150 cilvēku dzīvības Lielajā salā, pamudināja izstrādāt ārkārtas situāciju brīdinājuma sistēmu visās Havaju salās. Šī sistēma ietver sirēnas, kuru gatavība katru mēnesi tiek pārbaudīta.

Tomēr Havaju salu ģenerālprokurore Anne Lopesa piektdien paziņoja par izmeklēšanas sākšanu, lai noskaidrotu, vai dienesti atbilstoši reaģēja, izceļoties ugunsgrēkiem.

Izmeklēšanā tiks izvērtēts “kritiskais lemšanas process un esošā politika, kas šonedēļ Maui un Havaju salās tika īstenota pirms ugunsgrēkiem, to laikā un pēc tiem”, teica ģenerālprokurore.

Daudzi ugunsgrēkos izdzīvojušie stāstīja, ka nav dzirdējuši sirēnas vai saņēmuši brīdinājumu, kas dotu viņiem pietiekami daudz laika sagatavoties. Viņi sapratuši, ka ir briesmās, tikai tad, kad tuvumā ieraudzīja liesmas vai sadzirdēja eksplozijas.

Maui salā šonedēļ izcēlās vismaz trīs savvaļas ugunsgrēki. Nopietnākais no tiem otrdien pārņēma Lahainu, kur daudzi cilvēki tika pārsteigti nesagatavoti, tika iesprostoti ielās vai lēca okeānā, mēģinot izbēgt no uguns.

Bojāgājušo meklēšanā piektdien tika iesaistīti līķu meklēšanas suņi, paziņoja Maui apgabala mērs Ričards Bisens.

ASV prezidents Džo Baidens ceturtdien pasludināja savvaļas ugunsgrēkus Havaju salās par “katastrofu”, ļaujot piešķirt federālo palīdzību smagi cietušajai Maui salai.

Ugunsgrēki bija izcēlušies arī Lielajā salā, bet tie ceturtdien jau bija ierobežoti.

Hawaii fires: Fresh evacuations under way in Maui as death toll climbs to 80#Hawaii #MauiFires #LahainaFires #lahainamaui #Kaanapali pic.twitter.com/DYWA8d8k7L

— INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) August 12, 2023