"Skumjas sagrauž no iekšpuses…" Princis Harijs dalījies sirdi plosošās atklāsmēs par mātes nāvi







Princim Harijam bija vien 12 gadi, kad viņa mamma princese Diāna gāja bojā autoavārijā. Šobrīd viņš ir vēstnieks labdarības organizācijai, kas sniedz atbalstu bērniem, kuri zaudējuši vecākus, kuri dienējuši bruņotajos spēkos, vēsta “The Sun”. Sarunā ar šīs organizācijas “Scotty’s Little Soldiers” dibinātāju Nikiju Skotu Harijs dalījies atklāsmēs par to, kā vecāku nāve ietekmē bērnus un kā ar šīm skumjām sadzīvot.

Saseksas hercogs sacīja, ka bērniem, kuri ir zaudējuši savus vecākus, nevajag “apspiest” savas sāpes uz visiem laikiem: “Jūs nevarat to apspiest pārāk ilgi. Skumjas jūs sagrauzīs no iekšpuses.” Viņš teica, ka vieglāk kļūst, kad par to runā.

“Tu pārliecini sevi, ka cilvēks, kuru esi pazaudējis, vēlas, lai tu skumtu pēc iespējas ilgāk, lai pierādītu viņam, ka tev viņa pietrūkst. Bet tad tu saproti, ka tā tas nevar būt, šis cilvēks gribētu, lai esmu laimīgs,” Harijs dalījās izjūtās pēc smagā zaudējuma.

Drosmīgā mamma Nikija nodibināja šo labdarības organizāciju pēc tam, kad 2010. gadā Afganistānā tika nogalināts viņas vīrs kaprālis Lī Skots. Harijs Nikijai sacīja: “Tas, ko jūs esat paveikusi, ir neticami.” Viņš piebilda: “Esmu patiesi pagodināts un priviliģēts būt daļa no “Scotty’s” un ļoti ceru, ka paveiksim visu iespējamo, lai piesaistītu vairāk cilvēku, vairāk līdzekļu un lielāku interesi, lai vēl vairāk bērnu saņemtu viņiem tik ļoti nepieciešamo atbalstu.”

Harijs mierināja Nikiju, kad viņa drosmīgi stāstīja, kā viņa uzzināja, ka Lī ir nogalināts. Nikija sacīja: “Kad es gāju pa ceļu, es redzēju, ka man garām brauc divas automašīnas – es uzreiz sapratu, ka ar Lī kaut kas ir noticis. Es jautāju: “Vai jūs mani meklējat?” Viņi teica: “Vai jūs esat kaprāļa Lī Skota sieva?” Es teicu: “Jā, es esmu, un mana pirmā doma bija “Ak, Dievs, bērni!””

Harijs jautāja: “Kā jūs to pateicāt bērniem?” Nikija atbildēja: “Tas bija visgrūtākais šajā procesā. Vēlāk, tajā pašā vakarā, es nosēdināju savu dēlu Kaju viņa gultā. Viņam bija pieci gadi. Kā to pateikt piecus gadus vecam bērnam? Es burtiski vienkārši sagrāvu viņa pasauli. Viņš zināja, ka dzīve nekad vairs nebūs tāda pati.”



























































































