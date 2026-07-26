Veselam
Tas tiek darīts neapzināti: 8 vecāku paradumi, kas bojā jūsu bērnus
Viedoklis
Pēteris Apinis: Par to, kā mācīties – lasot drukātu tekstu vai tekstu datorā, bet varbūt klausoties audiofailu
Receptes
Vasaras ogas visa gada garumā – šefpavāra padomi, kā gudri izmantot ogu sezonu arī ziemā
Veselam
Vēl vienu jaunu slimnīcu Rīgā? Veselības ministram ir pavisam cita ideja, kur likt slimniekus
Veselam
Sāp ceļgali, lauž kaulus un dulla galva – tad būs lietus rīt! Zinātniekiem ir atbilde, vai šīs lietas tiešām ir saistītas
TV24
Sirds slimības nav tikai senioru problēma: profesors skaidro, kāpēc holesterīns būtu jāpārbauda jau bērnībā
Ārstēšana
Veselam
Rasts nepatīkams izskaidrojums faktam, kāpēc arvien jaunāki cilvēki slimo ar vēzi
Rindas bērniem pie zobārsta ir garas, bet ir kāds “triks”: NVD ievieš jaunu rīku, ar kuru noskaidrot, kur tikt pie zobārsta visātrāk
TV24
Sirds slimības nav tikai senioru problēma: profesors skaidro, kāpēc holesterīns būtu jāpārbauda jau bērnībā
Pēteris Apinis: Cilvēkiem, kuri patērē visvairāk alkohola, mutē ir vismaz par 10 baktēriju sugām vairāk nekā tiem, kuri alkoholu nelieto
Uzturs
Veselam
Skābes atvilnis moka arvien biežāk? Šie 7 produkti var palīdzēt justies labāk
Veselam
Piecas diētas pašiem slinkākajiem. Notievēt izdosies, pat guļot dīvānā!
Veselam
TOP 5 augļi un ogas ar visaugstāko olbaltumvielu saturu. Pirmo vietu ieņem guava
Skaļi solījumi nav pierādījums – jaunā infografika aicina pārbaudīt faktus par uztura bagātinātājiem
Dzīvesveids
Veselam
Ceļgala sāpes pēc 40 – kad tas ir pārslodzes jautājums, bet kad jāiet pie ārsta?
Veselam
Brīnumlīdzeklis vai modes kliedziens? Ko eksperti patiesībā domā par pirtīm un aukstumpeldēm
Veselam
Par sirds un asinsvadu veselību var rūpēties arī ar uzturu: 7 produkti, kurus vērts iekļaut ēdienkartē
Veselam
“Vēl tikai 5 minūtes…” Kāpēc šis šķietami nevainīgais rīta ieradums var kaitēt tavam organismam
Psiholoģija
Veselam
Sāp ceļgali, lauž kaulus un dulla galva – tad būs lietus rīt! Zinātniekiem ir atbilde, vai šīs lietas tiešām ir saistītas
Veselam
Vienkāršs veids, kā noteikt pirmās demences pazīmes
Veselam
3 psiholoģes padomi, kā iedrošināt kautrīgu un klusu bērnu
Veselam
Piecēlies un aizgāji, vai pastūmi krēslu kārtīgi zem galda? Tas daudz ko pasaka par tavu raksturu
Bērni
RAKSTA REDAKTORS
Šausmu stāsts no Jēkabpils slimnīcas – mediķi izraisa dzemdības, kurās mazulis piedzimst bez dzīvības pazīmēm
Veselam
Kāpēc 60. un 70. gadu bērni izauga stiprāki: psihologu atbilde pārsteigs mūsdienu vecākus
Veselam
Ārste atklāj produktu, kuru kategoriski nedrīkst dot bērnam līdz 1 gada vecumam – lūk, kāpēc
Veselam
Labāk nobrāzti ceļgali, nekā “telefonkakls” un stājas traucējumi. Fizioterapeite aicina brīvlaikā ierobežot bērnu “telefonlaiku”
Mīlestība
Veselam
Vai pie dzimstības krituma vainīgi telefoni? Zinātnieki iezīmē satraucošu tendenci
Veselam
Reālas attiecības vairs neinteresē? Pusaudžu zēni arvien biežāk dod priekšroku sarunām ar mākslīgo intelektu
Veselam
“Fiksais” sekss ir noderīgs attiecībām
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Atklāts vīriešu patiesais “G-punkts” – kā izrādās, tas neatrodas tur, kur iepriekš tika uzskatīts