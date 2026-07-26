Veselam

Tas tiek darīts neapzināti: 8 vecāku paradumi, kas bojā jūsu bērnus
Viedoklis
Pēteris Apinis: Par to, kā mācīties – lasot drukātu tekstu vai tekstu datorā, bet varbūt klausoties audiofailu
Receptes
Vasaras ogas visa gada garumā – šefpavāra padomi, kā gudri izmantot ogu sezonu arī ziemā
Veselam
Vēl vienu jaunu slimnīcu Rīgā? Veselības ministram ir pavisam cita ideja, kur likt slimniekus
Veselam
Sāp ceļgali, lauž kaulus un dulla galva – tad būs lietus rīt! Zinātniekiem ir atbilde, vai šīs lietas tiešām ir saistītas
TV24
Sirds slimības nav tikai senioru problēma: profesors skaidro, kāpēc holesterīns būtu jāpārbauda jau bērnībā
Pēteris Apinis: Labs uzturs acu veselībai
Viedoklis
Pēteris Apinis: Par to, kā mācīties – lasot drukātu tekstu vai tekstu datorā, bet varbūt klausoties audiofailu
Pēteris Apinis: Cilvēkiem, kuri patērē visvairāk alkohola, mutē ir vismaz par 10 baktēriju sugām vairāk nekā tiem, kuri alkoholu nelieto
Pēteris Apinis: Klejotājnervs (N.vagus) un psihiskā veselība
Pēteris Apinis: 9. augusts – Pasaules Pamatiedzīvotāju diena
Veselam
Pēteris Apinis: Pazemināts vitamīna B12 līmenis, novecošana un mitohondriji
Veselam
Pēteris Apinis: Covid–19 strīdi Kapitolija kalnā
Pēteris Apinis: Amerikas Sirds asociācija iesaka dzert līdz 5 tasītēm kafijas veselības uzlabošanas nolūkos
Pēteris Apinis: 7000 vai 10000 soļu ikdienā, skats uz gaitu no malas un savlaicīga cīņa pret vēzi, demenci un citām slimībām
Pēteris Apinis: Ārsts ar bojātām ceļu locītavām par to – kā apturēt artrītu
Veselam
Pēteris Apinis: Stāsts allaž nogurušam cilvēkam par mitohondrijiem un enerģiju
Pēteris Apinis: Peptīdi kā ārstniecības līdzekļi un pelēkā tirgus sastāvdaļa
Pēteris Apinis: Dievinātie un nīstie statīni ir glābuši miljoniem cilvēku dzīvību
Pēteris Apinis: Donalds Tramps, Sji Dziņpins un Vladimirs Putins – veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes un medicīniskais atbalsts – lai nodzīvotu ļoti garu mūžu
Veselam
Pēteris Apinis: Bezcukura gāzētie dzērieni nav nekaitīgi veselībai
Pēteris Apinis: Mežs, lācis un cilvēka veselība
Veselam
Pēteris Apinis: C vitamīna trūkums samazina smadzeņu tilpumu
Pēteris Apinis: Mazgāsim un gludināsim veļu, kreklus un kleitas pirms pirmās uzvilkšanas. Samazināsim veļas pulvera lietošanu.
Veselam
Pēteris Apinis: Ikdienišķš atgādinājums – dzert alkoholu ir slikti
Pēteris Apinis: Piesārņots gaiss un tā ietekme uz cilvēka veselību
Viedoklis
Pēteris Apinis: Donalda Trampa diēta – ekoloģiski audzēts steiks, skābēti kāposti un citi fermentēti produkti, režīms un fiziskās aktivitātes
Pēteris Apinis: Testosterona pārbaudes ASV bruņotajos spēkos, ledus uz olām un globālas vīriešu rūpes par spermatozoīdiem
Veselam
Pēteris Apinis: Kā vīrietis apgūst zināšanas par sievietes anatomiju, fizioloģiju un slimībām, un kā viņš sievietes ķermeni un garu saprot?
Viedoklis
Pēteris Apinis: Kādēļ divi ārsti nereti izvēlas citas diagnostikas un ārstēšanas metodes? Pretrunīgi viedokļi virza medicīnu
Pēteris Apinis: Ārsta skatpunkts uz letālajām autoavārijām un slīkšanas epidēmiju
Veselam
Pēteris Apinis: Krievija atgriežas olimpiskajās spēlēs jeb sports kā politika, reliģija, bizness, dopings
Veselam
Pēteris Apinis: Zemenes – veselīgs našķis vai pesticīdu kokteilis?
Pēteris Apinis: Brokastis
Pēteris Apinis: Kaulu un muskuļu masas zudums vecumā ir novēršams
Pēteris Apinis: Šodien iztiksim bez plastmasas maisiņiem un centīsimies glābt zemeslodi

Ārstēšana

Veselam
Rasts nepatīkams izskaidrojums faktam, kāpēc arvien jaunāki cilvēki slimo ar vēzi
Rindas bērniem pie zobārsta ir garas, bet ir kāds “triks”: NVD ievieš jaunu rīku, ar kuru noskaidrot, kur tikt pie zobārsta visātrāk
TV24
Sirds slimības nav tikai senioru problēma: profesors skaidro, kāpēc holesterīns būtu jāpārbauda jau bērnībā
Pēteris Apinis: Cilvēkiem, kuri patērē visvairāk alkohola, mutē ir vismaz par 10 baktēriju sugām vairāk nekā tiem, kuri alkoholu nelieto
TV24
Aritmologs: Ir pacienti, kuri ar viedierīču palīdzību paši sev diagnosticējuši aritmiju
TV24
Cilvēkam simptomu nav, bet iznākums letāls. Kardiologs par slimību, kura attīstās ļoti klusi
TV24
Skride: Pēkšņs stress var radīt miokarda infarktam līdzīgu stāvokli
TV24
“Asinsvadu katastrofas ļoti bieži notiek agri no rīta!” Kardioloģe par ierīci, kas var izglābt dzīvību
TV24
Endokrinologs: Vīriešiem vidukļa apkārtmēram jābūt mazākam par 94 centimetriem, sievietēm – par 80
TV24
“Viņi to nerāda!” Psihiatrs skaidro, cik bīstami, jo īpaši sievietēm, ir sociālie mediji
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Var beigties bēdīgi: kā atšķirt nekaitīgu sirds aritmiju no dzīvībai bīstamas?
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Šķiet, ka jūti sirds pārsitienus? Ārsts pastāsta, kā mājās noteikt, vai pastāv iespēja, ka jums ir sirds aritmija
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To noteikti darīt nevajadzētu! Ārsts skaidro, ko nekādā gadījumā nedarīt, ja ārā ļoti nosalst pirksti
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Noteikti jāuzmanās, jo var gadīties jebkuram. Kas ir svētku sirds sindroms?
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Uzturs

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Dzīvesveids

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Bērni

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Testi

TESTS. Vai varēsi atpazīt visus slavenos latviešu Jāņus un Līgas?
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TESTS: Kādas ir tavas vislielākās bailes
Valentīndienas TESTS: Kāda ir tava attieksme pret mīlestību?
TESTS. Kas slēpjas aiz ēnas? Ja vari iegūt vismaz 90% pareizu atbilžu, tu redzi vairāk nekā vidusmēra cilvēks

Mīlestība

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