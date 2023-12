Foto: Unsplash

Jātiek galā ar "parādiem"! Astoņas lietas, kas jāizdara, lai nākamais gads būtu veiksmīgs







Daudziem no mums ir grandiozi plāni nākošajam gadam un daudzi no mums sev sola, ka šajā gadā viss būs citādi.

Lai ļautu saviem solījumiem piepildīties realitātē, vispirms, ir jātiek galā ar “parādiem”, kas neļauj mums tikt uz priekšu.

Un tā, kas un kāpēc ir jāizdara līdz gadu mijai, lai nākošais gads sāktos un turpinātos veiksmīgi:

1. Pārstājiet baidīties no neveiksmēm

Pārstājiet baidīties no neveiksmēm, izejiet no savas komforta zonas. Ziniet, ka vienmēr un visur ir otrā un trešā iespēja. Mācieties no savām kļūdām, kas ir neatņemama sastāvdaļa ceļā uz veiksmi.

2. Aizmirstiet par bailēm!

Lūk, ko par šo tēmu reiz teikusi slavenā rakstniece Dž. K. Roulinga, “Harija Potera” grāmatu sērijas autore: “Es biju vientuļā māmiņa, kas iztika no neliela sociālā pabalsta. Viss, kas man bija, tā bija veca drukājamā mašīna, liela ideja un milzīga vēlme rakstīt. Izdevniecības viena pēc otras atteica publicēt manis rakstīto. Taču es nepadevos.”

3. Nokārtojiet parādus un neaizņemieties naudu

Neuzsāciet jauno gadu ar parādiem. Kā arī neaizņemieties un neaizdodiet naudu pirms gadu mijas.

4. Tieciet vaļā no apģērba, ko vairs nevalkājat

Atdodiet labdarībai vai kādam, kam noderēs savu apģērbu, ja jūs to vairs nevalkājiet. Nevajag glabāt drēbes, kas skapī tikai aizņem vietu. Gada beigas ir tam vispiemērotākais laiks, lai tiktu vaļā no nevajadzīgām lietām savās mājās.

5. Izmetiet vecas, nevajadzīgas lietas

Vai nu tās ir vecas, salauztas rotaļlietas, veca makulatūra vai ieplaisājuši trauki – izmetiet to visu bez mazākās šaubīšanās, jo vecām lietām nav vietas mājoklī.

6. Atvadieties no kaitīgiem ieradumiem

Daudzi cilvēki vēlas uzsākt labāku dzīvi pēc gadu mijas. Jā, tam reizēm ir simboliska nozīme, taču dažkārt tas ir ļoti efektīvi. Atcerieties, ka arī jūsu dzīve pāršķir jaunu lappusi, iestājoties jaunajam gadam un tajā nav vietas kaitīgiem ieradumiem. Atvadieties no visa tā, kas samazina jūsu dzīves kvalitāti – no alkohola lietošanas, smēķēšanas, pārmērīgas ēšanas utt.

7. Aizmirstiet visas negācijas

Negatīvajām emocijām jūsu dzīvē nav vietas. Tā vietā izvēlieties pateicību un pozitīvas domas. Arī ikdienā.

8. Atvadieties no cilvēkiem, kas jūs slikti ietekmē

Katrs no mums dzīvē ir saticis cilvēkus, kuru ietekme ir negatīva – šie cilvēki “barojas” no citu emocijām un iztukšo mūs. Pēc tikšanās ar šādiem cilvēkiem mēs parasti jūtamies iztukšoti. Iespējams, jūsu tuvumā ir enerģētiskie vampīri un no kontaktēšanās ar šādiem cilvēkiem ir jāatsakās. Sāciet jauno gadu bez šiem cilvēkiem – neļaujiet viņiem sev kaitēt un bojāt jūsu dzīves kvalitāti. Satiecieties tikai ar tādiem cilvēkiem, kas jums rada pozitīvas un priecīgas emocijas.