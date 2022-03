Koruptīvos noziegumos apsūdzētais bijušais Ventspils mērs, pašreizējais Ventspils domes deputāts Aivars Lembergs pēc 100 000 eiro drošības naudas iemaksas tiek atbrīvots no Rīgas Centrālcietuma. Foto: Paula Čurkste/LETA

Aivars Lembergs: Neatbalstu karu, atbalstu sarunas un mieru







Biedrības “4. maija Deklarācijas klubs” valde esot nolēmusi rosināt kopsapulcē lemt par manu, Aivara Lemberga, izslēgšanu no biedrības, kurā es nekad neesmu iestājies.

Es esot laikraksta “Ventas balss” 7. marta izdevuma intervijā paudis viedokli, kurā “attaisnojot kara noziegumus, miermīlīgas valsts postīšanu, pilsētu bombardēšanu, civiliedzīvotāju, bērnu slepkavošanu”.

Kluba valde izsaka nekaunīgus melus, nepatiesas jeb fake ziņas. Intervijā 7. marta laikrakstam “Ventas balss” es neesmu attaisnojis “kara noziegumus, miermīlīgas valsts postīšanu, pilsētu bombardēšanu, civiliedzīvotāju, bērnu slepkavošanu”.

Intervijā esmu pateicis, ka Ukrainai un Krievijai, Zelenskim un Putinam, ar aktīvu NATO un Eiropas Savienības atbalstu un līdzdalību ir jāveic sarunas.Šādu aicinājumu aizvadītās nedēļas izskaņā pauda arī Francijas prezidents Emanuels Makrons un Vācijas kanclers Olafs Šolcs.

Aicinu jebkuru lasītpratēju meklēt un atrast manas intervijas tekstā pierādījumus, ka esmu paudis agresoram labvēlīgu attieksmi, atbalstījis “kara noziegumus, miermīlīgas valsts postīšanu, pilsētu bombardēšanu, civiliedzīvotāju, bērnu slepkavošanu”.

Fragments no laikrakstā “Ventas balss” 7. martā publicētās intervijas:

Kā jūs vērtējat Krievijas–Ukrainas konfliktu?

– Kā ļoti nopietnu ar ļoti traģiskām iespējamām sekām.

Vai ir kāda iespēja izvairīties no briesmīgākā scenārija?

– Ir. Sēsties pie pārrunu galda ar Putinu.

Pārrunas starp Krieviju un Ukrainu it kā jau sākušās.

– Jā, pārrunas ir sākušās, taču, spriežot pēc dažādiem izteikumiem, lielas cerības uz tām neviens neliek. Zelenskis nevar izpildīt Minskas vienošanos kaut vai tāpēc, ka tādā gadījumā Labais sektors nometīs viņu no prezidenta krēsla. Bet nepildīt to viņš arī nevar, jo tas jau arī noveda pie pašreizējās situācijas. Pārrunas ar Putinu ir jāvada ES vadībai. Taču diemžēl Rietumi atteicās no pārrunām ar Krieviju. Es ļoti ceru, ka sakarsušās galvas nomierināsies un sāks kopā meklēt izeju no radušās ļoti bīstamās situācijas.

Kā redzat, biedrība “4. maija Deklarācijas klubs” ir zaudējusi jebkādu melošanas mēra sajūtu un nostājusies feikotāju jeb nepatiesu ziņu izplatītāju pasaulēpirmajās rindās.

Visbeidzot, mani no biedrības “4. maija Deklarācijas klubs” nevar izslēgt, jo neesmu tajā nekad iestājies.

Paldies Dievam, “4. maija Deklarācijas klubs” nevar atņemt Latvijai manu 1990. gada 4.maija balsojumu par Latvijas neatkarību.