Foto: Zane Bitere/LETA

Ārste skaidro, kāpēc nav vērts laboratorijās pārbaudīt ērces: "Nevienam to neiesaku"







Ērču laboratoriskos izmeklējumus piedāvā vairākas laboratorijas. Iedzīvotāju ērtībām pat izvietoti bezkontakta paraugu pieņemšanas punkti, lai ērci varētu nodot bez garas gaidīšanas rindā, tomēr Latvijas Infektologu un hepatologu asociācijas pārstāve Indra Zeltiņa atklāti saka – ērču pārbaudīšana ir tikai bizness. Cilvēki savam sirdsmieram, protams, var tērēties, bet labuma no šādām analīzēm neesot nekāda, vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums “4. studija”.

Par to, ko darīt, sastopoties ar ērci, infektoloģe skaidroja: “Galvenais ir nekrist panikā. Nevajadzētu šo ērci spaidīt, grozīt. Vēsu prātu paņemt kādu spirtu saturošu šķidrumu, ja tāds ir pieejams, vai cita rakstura dezinfekcijas līdzekli, kas mums visiem mājās rezervei nereti ir. Un apstrādāt šo vietu ar diegu vai pinceti, kas būtu labāk, ar rotējošām kustībām pašam šo ērci no sevis noņemt.”

Ja ērce ir piesūkusies, sākas gluži vai laimes spēle – kādu slimību tā būs atnesusi un vai vispār bijusi inficēta? Tāpēc cilvēki, lai atgūtu sirdsmieru, nes to laboratoriski pārbaudīt.

Ierasti liela daļa ērču pārbaudei nonāk Latvijas Infektoloģijas centrā, taču tās pieņem arī citās laboratorijās. Piemēram, “E. Gulbja laboratorijā” šogad analīzei nodotas 1300 ērces, no kurām 18% bijušas Laimas slimības pozitīvas un tikai divas ērces – pozitīvas ar ērču encefalītu.

“Uzreiz norādīšu, ka tas nav slimošanas rādītājs pacientiem, tās ir inficētās ērces. Pat ja inficēta ērce piesūcas cilvēkam, nav teikts, ka viņš noteikti saslims,” sacīja “E.Gulbja laboratorijas” projektu vadītāja Džineta Dimante, norādot – ja ērces piesūkšanās laiks ir salīdzinoši mazs un ērce ir pareizi noņemta, tad, visticamāk, cilvēks arī nesaslimst.

Savukārt infektoloģe Zeltiņa par ērču pārbaudīšanu teica: “Es noteikti nevestu un nevienam to neiesaku. Tam nav nekādas nozīmes. Nav unikālu līdzekļu, kurus tad, ja mēs uzzinām, ka mums ir iekodusi slima ērce ar vīrusu vai baktēriju inficēta, ka mums būtu medikamenti, kurus mēs sadzertos, salietotos un varētu tikt vaļā no slimības, tālākas rīcības tam neseko. Tāpēc ērču pārbaudei no medicīniskā viedokļa nav lielas nozīmes. Faktiski nav nekādas nozīmes.”