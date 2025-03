Politiķis Oļegs Burovs. Foto: Timurs Subhankulovs

Tiesībsargājošās iestādes vērtē dzīvokļu un gleznu iespējamu slēpšanu Burovu ģimenes amatpersonu deklarācijās, svētdien vēsta Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”.

Marta sākumā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) saņēma divus Saeimas deputāta Oļega Burova (GKR) meitas, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktora vietnieces Innas Burovas vīra Jāņa Juškinska iesniegumus par Burova un viņa meitas iespējamām pretlikumībām. Juškinskis pirms trim gadiem gadiem bija iesniedza laulības šķiršanas prasību un tiesvedības laikā sapratis, ka Burovi slēpjot savas finanses.

KNAB “de facto” apliecināja, ka abos iesniegumos iekļautās ziņas norādīja uz iespējamu nepatiesu ziņu sniegšanu valsts institūcijām. Birojs tos pārsūtīja Valsts policijai un Valsts ieņēmumu dienestam. Policijā jau sākta resoriskā pārbaude, noskaidroja “de facto”.

Raidījums noskaidrojis, ka Burovs uz vairākiem gadiem savas ģimenes rīcībā bija ieguvis un nekur nedeklarējis divas lielformāta gleznas aptuveni 15 000 eiro vērtībā. Savukārt viņa meita Inna Burova patlaban dzīvo ar Mežaparka estrādes būvniekiem cieši saistīta attīstītāja renovētā mājā klusajā centrā. Burova to, ka viņas lietošanā dažus pēdējos gadus ir vairāk nekā 100 kvadrātmetru lielais dzīvoklis, nav norādījusi savās valsts amatpersonas deklarācijās.

Juškinskis skaidroja, ka laulības šķiršanas procesā tiek dalīts kopdzīves laikā iegūtais īpašumus. To vidū ir arī divas mākslinieces Daces Lielās gleznas – “Dīķis” un “Rudens”, kas uz jaunlaulāto dzīvesvietu esot atvesti no galerijas “Daugava” kā Burovas vecāku kāzu dāvana.

Juškinskis raidījumam stāstīja, ka Inna Burova gan tiesai apgalvojusi, ka vecāki daiļdarbus dāvinājuši viņai personīgi, taču vēlāk liecību mainījusi, sakot, ka gleznas Burovs esot tikai iznomājis no galerijas “Daugava”. Burova znots tikmēr apgalvo, ka pats esot braucis pakaļ gleznām, kuras Burovs esot nopircis skaidrā naudā. Darījums un dāvinājums neparādās ne Oļega, ne Innas Burovu deklarācijās.

Burovs, raidījumam skaidrojot gleznu izcelsmi, sacīja, ka gleznas īsu brīdi atradušās viņa meitas dzīvoklī, taču viņam nekad neesot piederējušas. Vēlāk gleznas esot atdotas atpakaļ galerijai. Gleznu nomas līgums, kā uzsver pats Burovs, neeksistē, un tās esot ņemtas, lai paskatītos, vai tās vispār iederas interjerā.

Galerijas “Daugava” vadītāja Anda Treija “de facto” tikai daļēji apstiprina Burova teikto. Par gleznām nauda nav nedz prasīta, ne dota, tomēr, atšķirībā no Burova sacītā, gleznas Burovu lietojumā bijušas dažus gadus nevis īslaicīgi. Privātpersonām Treija parasti gleznas neiznomājot, bet iestādes, piemēram, ministrijas vai vēstniecības par nomu maksājot līdz pat 10% no gleznas vērtības gadā. Treija nepiekrīt, ka, no Burova var gleznām neņemot naudu, viņam būtu bijusi izrādīta īpaša labvēlība.

Lai arī Treija apgalvo, ka gleznas galerijai varētu būt tikušas atgrieztas ap 2022.gada maiju, “de facto” zināms, ka gleznas ir citos dzīvokļos, tostarp uzņēmuma “LNK Properties” renovētā mājā Antonijas ielā. LNK grupā ietilpstošs uzņēmums bija arī dzīvokļu tirgotājs. LNK grupas uzņēmumi ir cieši saistīti ar Mežaparka estrādes būvniecību – šis ir projekts, ko būvdarbu iepirkumus rīkojošā Īpašuma deprtamenta bijušais direktors Burovs ir izcēlis pat uz sava Rīgas mēra oficiālā portreta.

“de facto” zināms, ka divas dienas pirms kāzām Burova topošais znots Jukšinskis ar projekta attīstītāju noslēdzis līgumu par dzīvokļa īri ar izpirkuma tiesībām – par īri bija jāmaksā 1000 eiro mēnesī, kas, izpērkot dzīvokli, tiktu ieskaitīti pirkuma summā. Iesaistītās puses summu, kas minēta 2020.gada rudenī slēgtajā līgumā, neatklāj. Attīstītājs gan apgalvo, ka tā ir līdzvērtīga citu dzīvokļu cenām šajā projektā un atbilstoša tirgus cenām. “de facto” gan zināms, ka tā bija ap 250 000 eiro. Savukārt tikpat liels dzīvoklis tai pašā mājā stāvu zemāk tolaik maksāja 330 000 eiro, liecina zemesgrāmatas dati. Nedaudz mazāks dzīvoklis mājas otrajā stāvā 2021.gada sākumā maksāja 275 000 eiro.

Sākotnējais līgums slēgts pirms laulībām, bet gadu vēlāk darījums noformēts kā pirkuma līgums. Inna Burova, kura dzīvo šajā īpašumā, dzīvokli nav ierakstījusi amatpersonas deklarācijā. Burova līguma rakstīšanu uz vīra vārdu skaidroja tostarp ar to, ka “katra sieva grib, lai vīrs jūtas, ka viņš ir vīrietis, ka viņš kaut ko māk”.

Savukārt Burovs jautājumus par Antonijas ielas dzīvokli uztver ļoti asi, tos saistot ar nomelnošanas kampaņu un tiesas ietekmēšanu laulības šķiršanas procesā.

Pagaidām nav zināms, vai KNAB varētu pārbaudīt Burova ģimenes un LNK grupas saistību neilgi pēc estrādes būvniecības. Taču pirms pieciem gadiem KNAB pētīja to, vai LNK grupa nestāv aiz Burova dārgā rokaspulksteņa dāvinājuma, secinot ka LNK ar pulksteni neesot saistīti. Raidījums gan noskaidrojis, ka Burova versijas par pulksteņa izcelsmi mainījušās: medijiem viņš stāstījis par to, ka pulksteni dāvinājis draugs, bet KNAB – ka to darīja sievas radi.