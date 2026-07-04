“Šī ir mūsu valsts lielākā problēma!” Graube skaidro, kas ar steigu valstī būtu jāizveido 0

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LA.LV
16:35, 4. jūlijs 2026
Viedokļi

Ģenerālis, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris (1999-2003; 2010-2017) Raimonds Graube TV24 apspriež Latvijas problēmas cilvēka aizsardzības jomā, konstatējot, ka galvenā problēma ir trūkumi koordinētas pārvaldības sistēmās.

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Viņš uzskata, ka pašlaik dažādas institūcijas — medicīna, pašvaldības, krīzes vadības centrs — strādā atsevišķi un nav skaidras atbildības līnijas.

Krīzes vadības centrs, piemēram, ir spējīgs tikai koordinēt, taču tas praktiski neietver reālas darbības tiesības.

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Graube ierosina veidot cilvēka aizsardzības ministriju vai līdzīgu sarežģītu un pilnvērtīgu struktūru, kas varētu efektīvi koordinēt visus aspektus. Viņš atzīst, ka šis process nav vienkāršs, tomēr uzskata, ka tas palīdzētu iedalīt atbildību un tiesības.

Graube arī kritizē birokrātisko valodu, kas bieži nozīmē izvairīšanos no darba. Viņš secina, ka bez efektīvas koordinācijas un skaidrāk definētās atbildības sistēmas situācija nemainīsies.

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