Venēcija, Itālijas slavenā “peldošā pilsēta”, ir unikāla ne tikai savas kanālu sistēmas un slaveno gondolu dēļ, bet arī tāpēc, ka šeit visu glābšanas un drošības dienestu darbs ir pielāgots šai ūdens videi – par to aizdomājas parasti reti kurš.

Bez auto, bez asfaltētiem ceļiem un ielām – Venēcijā ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji un policija pārvietojas pa ūdeni, izmantojot specializētas laivas ar sirenām un ātrgaitas motoriem. Tas nozīmē, ka reaģēšana uz ārkārtas situācijām prasa precīzu koordināciju pa šaurajiem kanāliem un tiltu labirintu.

Ja Venēcijā nepieciešama medicīniskā palīdzība, jāzvana uz tālruņa numuru 118 vai vispārējo Eiropas numuru 112, kas savieno ar attiecīgo dienestu. Operators runā vairākās valodās, tostarp angļu.

Ātrās palīdzības Venēcijā ir specializētas ātrgaitas laivas (ambulance-boats), kas aprīkotas ar defibrilatoriem un skābekļa baloniem, kā arī citām lietām. Tās izsaukumā dodas no galvenās bāzes pie Ospedale Civile slimnīcas (Civile Hospital of Venice), kas atrodas salu ziemeļu daļā, netālu no lagūnas.

Laivas brauc ar pilnu ātrumu pa Lielo kanālu vai mazākiem ūdensceļiem, ieslēdzot sirēnas – un citi kuģīši steidzas tām dot ceļu. Tiesa gan, nezinātājam ko tamlīdzīgu no malas redzot, liekas, ka notikusi laupīšana un zagļi uzsākuši bēgšanu vai arī kāds trakais reibumā vienkārši plosās pa kanāliem. Par to var pārliecināties pievienotajā video.

Ja nepieciešams, Venēcija izmanto helikopterus no reģionālajām bāzēm vai sadarbojas ar Itālijas krasta apsardzi. Pacients tiek nogādāts tieši uz slimnīcas ārkārtas ieeju pie Ospedale piestātnes.

