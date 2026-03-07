Foto. pexels-nikola-tomasic

6 ēdieni, kurus cilvēki ienīst visvairāk un dažreiz jau no bērnības. Kas tajos tāds? 1

LA.LV
10:13, 7. marts 2026
Receptes

Izvēlīgie ēdāji, šis raksts ir par jums! Neatkarīgi no tā, cik ļoti cenšamies, dažiem produktiem mēs vienkārši nevaram atrast vietu sirdī. Dažreiz vaina ir garšas kārpiņās un tekstūrā, citreiz – bērnības atmiņās vai kultūras pieredzē.

Kokteilis
Par Putina mīļāko dēvētā Kabajeva parāda savu “jauno” seju — viņu tik tikko var atpazīt
Draudzības saites pārtrūkušas? Kremlis nāk klajā ar visai negaidītu paziņojumu
TV24
“Esiet apdomīgi ar tēriņiem par lietām, ko varētu nepirkt!” Eksperts izsaka šādu brīdinājumu degvielas cenu krīzes kontekstā
Lasīt citas ziņas

Ja bērnībā esi piespiests ēst kaut ko nepatīkamu, tas var radīt mūža nepatiku. Bet dažreiz ir grūti novērtēt kādas konkrētas ēdiena sastāvdaļas, kas citās kultūrās ir ikdienišķas vai pat godātas.

Lai saprastu, kuri ēdieni ir top “ienīstāko” sarakstā un kāpēc, vietnē RealSimple jautāts profesionāliem šefpavāriem, kādi ir viņu novērojumi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krievija gatavojas pilnīgai izolācijai? Maskavā noticis satraucošs eksperiments
Vai izdevīgāk ir braukt uzpildīt degvielu kaimiņos? Publicēti detalizēti dati par degvielas cenu tendencēm pagājušajā nedēļā
Baudam! Šodien pavasaris mūs lutinās

Galvenie secinājumi īsumā – daudzu “ienīsto” ēdienu galvenās nepatikas raksturlielumi ir tekstūra (gļotaina, staipīga), smarža (spēcīga, zivju vai pelējuma), intensīva garša vai pat psiholoģiska pretestība (orgāni, pelējums).

Cilvēkiem bieži nepatīk tas, kas atšķiras no “parastā” – neierasta konsistence vai asociācijas ar kaut ko nepatīkamu. Bērnības traumas, kultūras atšķirības un ģenētika spēlē lielu lomu.

Labā ziņa: daudzus no šiem ēdieniem var iemīlēt ar pareizu gatavošanu – mērenību, kombinācijām un pacietību.

LA.LV Aptauja

Vai tev ir kāds tabu ēdiens?

  • Jā, esmu ļoti konservatīvs garšu izvēlē
  • Nē, es ēdu un pamēģinu visas jaunās garšas

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Saņemies un ēd! Šis ir viens no veselībai vērtīgākajiem subproduktiem
Veselam
Šos 4 pārtikas produktus nevajadzētu lietot kopā ar alkoholu: jūs apreibināsities vēl ātrāk
Veselam
3 grami šīs garšvielas kakao vai karstā šokolādē – un tavs vēders būs plakans: par ko tas ir?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.