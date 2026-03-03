Māris Grigalis: Es nezinu, kāpēc Latvijā vajag tik daudz krievu radio staciju 0
Radio ētera personība Māris Grigalis, viesojoties TV24 raidījumā “Preses klubs”, izteicās, ka daudzās Latvijas radio stacijās var dzirdēt visu “Krievijas ziedu”, ar to domājot dziesmas krievu valodā.
Viņš uzsvēra, ka, klausoties radio, bieži nākas pārslēgties starp kanāliem, kur krievu valoda ir plaši pārstāvēta, un tas rada jautājumu, kāpēc pie mums ir tik daudz šādu staciju.
Tomēr, kamēr ir pieprasījums, ir arī piedāvājums.
