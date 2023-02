Publicitātes foto

6 padomi, kā pārdzīvot Valentīndienu, ja esi viens







Par mīlniekiem skaidrs – viņiem nav vajadzīgas norādes, ko darīt Valentīndienā, paši izdomās. Bet kā tikt galā ar vientulības sajūtu šajā “pārīšu dienā”, ja šobrīd esi viens?

1. Tu neesi vienīgais

Ja tu Valentīndienā jūties vientuļš un skumjš, atgādini sev, ka pasaulē šobrīd ir daudz cilvēku, kuriem nav pāra.

2. Mīli savu brīvību

Padomā par ieguvumiem, kurus gūsti, šobrīd neesot pārī. Sākot ar to, ka neviens tev neatņem televīzijas pulti un to, ka istaba ir tik sakopta un tīra (vai haotiska), cik tu vēlies. Tas, ka cilvēki dzīvo pārī, vēl negarantē laimi vai saskaņu. Pasaulē, starp citu, ir daudz laimīgu cilvēku, kas dzīvo vieni, šādi stāsti vienkārši nav tik viegli “pārdodami” žurnālu vākam un mēs par tiem tik bieži neuzzinām.

Tu vari uzrakstīt, ko tu gūsti šobrīd, esot brīvs no pāra attiecībām. Piemēram, brīvo laiku, to, ka nav jāsamierinās ar kompromisiem otra vēlmju dēļ, ir mazāk atbildības u.tml. Un tad padomā, kā tas mainītos, ja tu būtu pārī. Koncentrējies uz ieguvumiem.

3. Esi priecīgs!

Mēs esam dzirdējuši par to, ka otrs cilvēks mūs papildina, ir “otra pusīte” vai “mūsu abu sirdis sit kā viena”. Ja šādu nostāju uztver pārāk nopietni, veidojas neveselīga divu ilvēku saplūšana, savas neatkarības vai patības zaudēšana. Atceries – nav vajadzības mainīt to, kāds tu esi, vai zaudēt savu neatkarību. Valentīndienā tu vari rīkot svinības savam spēkam un sasniegumiem, tam, ka esi vesels un tevī ir iekšējās laimes sajūta, arī bez citu palīdzības.

4. Izvairies no asaru jūras

Ir jauki būt romantiskam cilvēkam un skumt par to, kā nav. Tomēr nevajag pārspīlēt un sākt sevi mocīt. Dzīvē ir daudz Valentīndienu un daudz cilvēku, kuros tu varētu iemīlēties. Dažkārt ir grūti “izdzīvot” Valentīndienā, jo visapkārt skandina par mīlestību un tevi steidzina – tu taču esi “riska grupā izkrist no laivas”, tu vari palikt viens! Iemīlēties un mīlēt var jebkurā vecumā. Toties steiga tur nepalīdz. Atceries no paziņu un draugu loka, kas noticis ar tiem, kuri sasteiguši savas attiecības.

5. Dziedini sevi

Padomā, kas tevi var iepriecināt, vienalga, vai tā būtu kāda tikšanās ar saviem draugiem, kafejnīcas apmeklējums, vienkārša vai sirdsveida šokolādītes uzdāvināšana – jā, jā, – sev! Izdomā, ko vari izdarīt sev mīlestības dēļ.

Varbūt iet iepirkties? – pirkt lietas sev vai saviem mīļajiem ģimenes locekļiem, draugiem? Vai noskatīties kādu smieklīgu filmu?

6. Iemīli kustības!

Izrādi mīlestību savam ķermenim caur kustībām – varbūt pienācis laiks paskriet pa parku vai aiziet izpeldēties baseinā?