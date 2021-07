Karikatūra

Aizdomīgi lietuvieši nosmeļ Latvijas mazajam biznesam domāto ES naudu







Šī gada sākumā ar sajūsmu tika izziņots, ka investori no Lietuvas (SIA Syfud) Liepājā būvēs lielu zivju pārstrādes rūpnīcu. Rūpnīcā tikšot ieguldīts gan pašu, kapitāls, gan arī Eiropas Savienības līdzekļi.

Tomēr patiesībā var izrādīties, ka projektā ir iesaistīti kriminālpārkāpumos apsūdzēts Lietuvas uzņēmējs un ar darījumiem ar Krieviju savas valsts drošības dienestu uzmanības lokā nonācis savā valstī stigmatizēts Lietuvas oligarhs.

Nav arī saprotams, kāpēc Latvijā SIA Syfud ir tuvu tam, lai saņemtu nesamērīga apjoma Latvijas administrēto ES fondu atbalstu.

Lai kvalificētos ES atbalstam, SIA Syfud iegādājies Trasta Komercbankas administratoru piedāvāto nekustamo īpašumu Liepājā, kurā argrāk bija vērienīgs bet bankrotējis zivju pārstrādes uzņēmums. Pirkums zemesgrāmatā reģistrēts 2021. gada 22. aprīlī. Nekustamais īpašums aptver vairākas bijušās zivju fabrikas ēkas.

Kāpēc SIA ar 2800 Eur pamatkapitālu pretendē uz lauvas tiesu?

Līdz šī gada 20. maijam bija atvērta programma, lai pieteiktos Latvijas Lauku atbalsta dienesta administrētajam ES finansējumam “Zvejniecības un akvakultūras produktu pārstrāde”, bet lēmums par atbalstu tiks pieņemts augusta beigās.

Šī programma atbalsta ieguldījumus zvejniecības un akvakultūras produktu pārstrādē un pieejamais finansējums ir EUR nedaudz mazāk kā 24 miljoni EUR un atbalsta summa individuālam projektam ir 50 procenti no kopējiem ieguldījumiem projektā.

Atbilstoši Eiropas Savienības regulai Nr. 1303/2013, finansējums netiek piešķirts pretendentam, kurš nav mazais vai vidējais uzņēmums.

Syfud ir ceļā, lai saņemtu lauvas tiesu no šī fonda līdzekļiem. Rodās jautājums, kā tieši Syfud, kurā kopējais investīcijas plānotas aptuveni 30 miljonu EUR apmērā, kvalificējās mazajai un vidējai uzņēmējdarbībai?

“Kas tieši Lauku atbalsta dienestam (LAD) liek pievērt acis uz to, ka tiek pārkapta ES regula? Vai tiešām nav citi mazā un vidējā biznesa projekti ar Latvijas kapitāla izcelsmi, ka gandrīz viss LAD finansējums jāatdod vienam lietuviešu uzņēmumam,” neizpratnē ir kāds uzticams ar lauksaimniecības preču pārstrādi saistīts avots, kas vēlējās palikt anonīms.

Lidzekļu piešķiršanas kontekstā būtiski pieminēt, ka finansējumu plāno piešķirt biznesā nepārbaudītai tukšai kompānijai, kas dibināta nedaudz tikai agrāk kā pusgadu pēc daudzmiljonu ES līdzekļu piešķiršanas, proti, 2020. gada 10. novembrī un tās pamatkapitāls ir SIA noteiktie minimālie 2800 Eur.

“Tas uz LAD pleciem uzliek nesamērīgus riskus”, komentē LA.LV avots. Nav arī zināms, par kādiem līdzekļiem ticis finansēts vērienīgā nekustamā īpašuma pirkums un vēl jo mazāk nav saprotams, par kādiem līdzekļiem 2800 EUR pamatkapitāla SIA plāno rūpnīcu būvēt!

Ar sankcijām pret Krieviju saistīta oligarha klātbūtne

Lai arī kā vienīgais Syfud īpašnieks Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datos parādās kāds Lietuvas uzņēmējs Sigits Ambrazevičs (Sigitas Ambrazevičius), vienas citas personas klātbutne Syfud valdē līdz pat šī gada 6. jūlijam, norāda pavisam uz citām kolorītām interesēm.

Līdz š.g. 6. Jūlijam valdē bija kāds jurists bez uzņēmējdarbības pieredzes, īpaši jau zivju pārstrādē, Ivo Adamaitis.

Adamaitis joprojām ir valdē citā Abrazevičam pilnībā piederošā uzņēmumā ar līdzīgu nosaukumu un identisku juridisko adresi – SIA Syfud Salmon.

Pēc publiski esošās informācijas Ivo Adamaitis nav tipisks jurists, kas strādā ar daudziem klientiem. Viņš lielāko daļu savas profesionālās karjeras ir veltījis vienam klientam, strādājot tieši viņa uzņēmumos un specializējies viņš ir aviācijas likumdošanā.

Šis vienīgais klients ir skandalozs Lietuvas oligarhs, cieši ar Maskavas interesēm saistītais Ģedimins Žiemelis (Gediminas Žiemelis).

Adamaiša parādīšanās Syfud valdē, atbilstoši, LA.LV rīcībā esošiem datiem, iespējams, liecina par Žiemeļa interesēm uzņēmumā. Tas arī būtu ticams izskaidrojums, par naudas līdzekļu izcelsmi.

Žiemeļa aviācijas bizness ir bijis cieši saistīts ar Krieviju, viņš ir darbojies Žukovskas idostā Maskavas apgabalā. Šī gada sākumā Lietuvas valdības stratēģisko uzņēmumu pārbaudes darījumos, ņemot vērā nacionālās drošības riskus.

Tika ieteikts bloķēt Žiemeļa uzņēmuma Avia Solutions Group paplašināšanās plānus Viļņas lidostā. Kā liecina materiāls Lietuvas Delfi.lt, tas arī ticis izdarīts. Žiemeli savā pētījumā par Krievijas aģentiem citās valstīs minējis arī Kremļa kritiķis Mihails Hodorkovskis.

Ziņojumā īpašajai Eiropas Parlamenta komitejai šī gada maijā piesaukts Lietuvas uzņēmēja Ģedimina Žiemeļa kontrolētais aviācijas uznēmums Avia Solutions Group (ASG).

Hodorkovskis informējis, ka ASG tika pieminēts pateicoties iespējamām saiknēm ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina iekšējo loku.

Par Žiemeļa un Ambrazeviča tuvo pazīšanos liecina bilde no kopīga atpūtas brīža kādā Dienvidu kurortā. Bildē Žiemelis ir otrais no kreisās puses bet Ambrazevičs pirmais no labās puses.

Attēlā: Žiemelis ir otrais no kreisās puses, bet Ambrazevičs pirmais no labās puses. Avotu foto

Kriminālizmeklēšanā iesaistītas personas intereses

Šī nav vienīgā skandalozā ar Syfud saistītā persona. Lai attīstītu komplicētu zivju pārstrādes uzņēmumu, nepieciešamas ļoti specifiskas zināšanas.

Kā liecina publiski informācijas avoti un personu biogrāfijas, nedz Žiemelim, nedz Adamaitim, nedz arī Ambrazevičam tādu zināšanu nav.

Tiesa, Ambrazeviča lidzšinējais bizness ir bijis saistīts ar zivju piegādi, taču ne ar pārstrādi.

Atbilstoši neoficiālai bet drošai informācijai, šīs zināšanas tikušas iegūtas iesaistot citu, ar ražošanu saistītu profesionāli, Lietuvā kriminālapsūdzēto Tomasu Strumsku (Tomas Strumskas).

Tomasa Strumska intereses Syfud var novērot attēlā, kur viņš ir redzams kopā ar ar Ambrazeviču Syfud prezentācijas pasākumā potenciālajā rūpnīcas teritorijā Liepājā.

Attēlā: Ambrazevičs pirmais no kreisās puses, Strumsks otrais no labās puses. Avotu foto



Strumska agrākā darbavieta ir Lietuvas uzņēmums Groward Group (zimols Viči), no kurienes viņam nācies aiziet ar skandālu.

Lietuvas rytas raksta, ka par viņa darbību Lietuvā ir uzsākti vairāki kriminālprocesi. Sākotnējā informācija liecina, ka ar dažādu viltotu un nelikumīgu darījumu palīdzību Tomass Strumsks varējis no uzņēmumiem aizpludināt līdzekļus apjomā līdz 5 miljoniem EUR.