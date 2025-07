Foto: EPA/SCANPIX

Eksperti brīdina: ES sankcijas pret Krieviju draud kļūt tikai simboliskas







Kā jau ziņots, Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis piektdien vienojušās par jaunu sankciju paketi pret Krieviju, reaģējot uz tās uzsākto karu pret Ukrainu.

Jaunajā sankciju paketē ES ir piekritusi līdz 15% zem tirgus vērtības samazināt cenu griestus Krievijas naftai, ko tā eksportē uz trešām valstīm visā pasaulē.

Krievijas naftas cenu griesti, kas tika apstiprināti 18. jūlijā kā daļa no Eiropas Savienības 18. sankciju paketes pret Krieviju, tiks pārskatīti vismaz divas reizes gadā, ņemot vērā pasaules naftas cenu izmaiņas.

Kā ziņo “Bloomberg”, Krievijas naftas cena tiks noteikta pēc formulas: pasaules naftas cena mīnus 15%. Vienlaikus nav precizēts, par kāda tieši naftas veida cenu ir runa.

Jaunā sankciju pakete nosaka cenu griestus Krievijas naftai 47,6 ASV dolāru apmērā par barelu, iepriekšējo 60 dolāru vietā. Sākotnēji bija plānots samazināt cenu griestus līdz 45 dolāriem par barelu. Taču Grieķijas, Kipras un Maltas pretestība šim lēmumam lika ES amatpersonām meklēt kompromisu un ieviest dinamiskus cenu griestus.

Lai gan cenu griesti ir samazināti, ir eksperti, kas izteikuši kritiku. Viņuprāt, Krievija turpinās pelnīt, un šie līdzekļi galu galā var tikt novirzīti karam.

Medijs “Unian” vēsta organizācijas “Razom We Stand” ekspertu paustās domas: “Periodos, kad naftas cenas pasaules tirgū nokritās līdz 42 ASV dolāriem, cenu griesti saglabājās 60 ASV dolāru līmenī, ļaujot Krievijai gūt ievērojamu peļņu no eksporta. Zemāks dinamiskais naftas cenu griestu līmenis, kas sākas no 47,6 ASV dolāriem par barelu un tiek koriģēts ik pēc sešiem mēnešiem, atstāj šo nepilnību,” norādīja organizācija.

Turklāt, pēc ekspertu domām, līdztekus cenu ierobežojumiem nepieciešams pastiprināt sankciju izpildes kontroli.

“Cenu ierobežojuma samazināšana bez kontroles mehānismu pastiprināšanas nav stratēģija – tā rada risku, ka ES sankcijas kļūs simboliskas, nevis stratēģiskas,” uzskata organizācijas pārstāvji.

Eksperti uzskata, ka cenu griesti Krievijas naftai būtu jānosaka 20–25 dolāru apmērā par barelu.