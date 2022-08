FOTO. Ap māju iestādīti košumkrūmi, arī augļu kociņi! Kā Iveta piecos mēnešos uzcēla savu sapņu māju

Skaistās un gudrās “Lilijas”

Andris Tiļļa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Jaunsvirlaukas pagastā vairākām viensētām piešķirti puķu vārdi: “Pienenes”, “Frēzijas”… Mūs laipni uzņem “Liliju” mājas saimniece Iveta Nagle, SIA “EcoHeat Technologies” izpilddirektore. Viņas vienstāva māja kovida pandēmijas laikā uzcelta piecos mēnešos un harmoniski iekļaujas skaistā lauku vidē. Bet saules paneļi enerģijas ieguvei, ēkas būvniecībā izmantotā priedes termokoksne un slāneklis padara “Lilijas” par ekoloģiskas mājas piemēru – ērtai, taupīgai un zaļai dzīvošanai.

Ienākot pagalmā, skatienu uzreiz piesaista iekoptais dārzs, kurā zied dekoratīvie sīpoli, atraitnītes, baltās lauztās sirdis, kaķumētra… “Lilijās” pagaidām gan vēl neesot liliju, pārējo puķu – cik uziet! Ar saimnieci sasveicināmies pie ļoti izteiksmīgas mājas ieejas, kas fasādē izveidota taisnstūra veidā un piešķir tai arhitektonisku akcentu.

“Pati izraudzījos projektu, daudz ko noskatīju internetā un sūtīju attēlus arhitektam, lūdzot izveidot tieši šādu ieeju,” skaidro Iveta. Nodrošinoties pret iespējamiem plūdiem (te ir augsti gruntsūdeņi), māja uzcelta uz augstiem pamatiem, tāpēc uz ieeju ved seši pakāpieni.

Otrā mājas pusē izveidota liela terase ar atpūtas soliem un galdu. Visapkārt – gleznieciska ainava: plašs zāliens, birztala, dobes ar ziedošām puķēm, divi dīķi, no viena varot ar motorlaivu tikt tālāk līdz upei. Un to visu iespējams skatīt arī no viesistabas, kas savienota ar virtuvi, jo logi sniedzas no griestiem līdz apsildāmajai betona grīdai. Mājā ierīkots siltumsūknis, telpas (105 m2) apsilda ar elektrību, ko ražo saules paneļi, – tie izvietoti uz saimniecības ēkas jumta.

Arī interjeru veidojusi pati Iveta, telpas nav pieblīvētas ar priekšmetiem, jūtams atturīgs dekoratīvisms, lietišķums un praktiskums. Priekštelpā pa visu sienu iebūvēti ērti drēbju skapji ar bīdāmām durvīm, arī virtuvē – iebūvētās mēbeles. Glīta guļamistaba, no kuras var pa tiešo ieiet vannasistabā.

Nama, kā arī terases, apdarē izmantota priedes termokoksne, kuras ražošanas tehnoloģijas pamatā ir koksnes karsēšana speciālās kamerās līdz 160–220 °C, kuras ietekmē mainās koksnes fizikālās un ķīmiskās īpašības, piešķirot materiālam ilgmūžību.

Turklāt termokoksne ir izturīga pret pelējuma sēnīti, dažādu mikroorganismu vairošanos un citiem bioloģiskiem bojājumiem; tai nav sveķu, samazināta koksnes mitruma pakāpe.

Iveta arī norāda, ka ēkas fasādes apdarē izmantots slāneklis – nogulumiezis, kas radies dziļo ūdeņu dzelmē, noslāņojoties māla nogulsnēm, un kas vairāku simtu miljonu gadu laikā bijis pakļauts lielam spiedienam, augstai temperatūrai. Tātad šīs dabiskā akmens plāksnes ir ekoloģisks un ilgmūžīgs materiāls. Turklāt tas izskatās dekoratīvi, ir ļoti stingrs un neuzsūc mitrumu – ideāli piemērots jumta un fasādes apdarei.

Ap māju iestādīti košumkrūmi, arī augļu kociņi, nereti tos gan apciemojot stirnas, pie attālākā dīķa saimniekojot bebrs… Māju uzrauga kaķu dāma Kita, kas fotografēties gan nevēlējās… Akceptējām viņas privātumu.

Zelta padoms

Lai arī glancētās grīdas keramikas flīzes ar marmora rakstu izskatās glītas, tomēr tās Iveta neiesaka, jo, viņasprāt, ir ļoti neparocīgas tīrīšanai – uz spīdīgās virsmas paliek visi pēdu un ūdens pilienu nospiedumi.

Priekšmets ar stāstu

Iveta uzzinājusi, ka Jelgavā ielā, kurā atrodas viņas darba vieta, iekārtota ražotne, kurā izgatavo pievilcīga un oriģināla dizaina vannas, izlietnes, kuras tiek tirgotas ASV. Protams, uz ražotni ekskursijā neved, taču ieinteresēta uzrunājusi direktoru, kurš bija tik laipns, ka ļāva apskatīt unikālo produkciju.

Viņš parādīja arī vienu vannu, kuru nevarot sūtīt uz ASV, jo tai esot neliels brāķis… Iveta ilgi pētījusi, taču tā arī nav varējusi brāķi saskatīt. Direktors teicis – šo vannu varot pārdot par pašizmaksas cenu. Kārdinājums bija tik spēcīgs, ka Iveta piekrita darījumam un papildus vēl iegādājās līdzīgas formas un krāsas izlietni.