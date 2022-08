Foto: Edijs Pālens/LETA

Dažviet vēja ietekmē paaugstinājusies ūdens temperatūra. Kur šobrīd vissiltākais ūdens?







Ziemeļu un austrumu vēja ietekmē Rīgas līcī paaugstinājusies ūdens temperatūra Kurzemes piekrastē, bet tā pazeminājusies vietām Vidzemes piekrastē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Mērsragā ūdens temperatūra pakāpusies no +6 grādiem pirmdienas rītā līdz +18 grādiem piektdienas rītā, Rojā ūdens iesilis no +8 līdz +18 grādiem, Kolkā – no +15 līdz +19 grādiem.

Daugavgrīvā ūdens temperatūra paaugstinājusies no +9 grādiem nedēļas sākumā līdz +18 grādiem piektdienas rītā.

Jūrmalā atbilstoši pilsētas domes sniegtajai informācijai nedēļas sākumā bija +11 grādus vēss ūdens, savukārt ceturtdienas vakarā tā temperatūra sasniedza +18..+20 grādus.

Savukārt Skultes ostā ūdens temperatūra pazeminājusies no +20..+22 grādiem nedēļas pirmajā pusē līdz +12 grādiem piektdienas rītā, Salacgrīvas ostā – attiecīgi no +22 līdz +18 grādiem.

Liepājas un Ventspils ostā ūdens temperatūra kopš nedēļas sākuma svārstās +20..+22 grādu robežās, bet atbilstoši Ventspils domes sniegtajiem datiem ceturtdien pludmalē ūdens bija atdzisis līdz +17 grādiem.

Ūdens temperatūra lielākajās upēs un ezeros ir +18..+24 grādi.