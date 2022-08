EM: Līdz 60000 mājsaimniecību mēnesī varētu prasīt valsts atbalstu par malkas vai koksnes brikešu iegādi apkures sezonā Ieteikt







Ekonomikas ministrija (EM) sagatavojusi regulējumu, kas paredz atbalstīt arī tās mājsaimniecības, kas apkurei izmanto malku un koksnes briketes. Iedzīvotāji, uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu, varēs šo atbalstu saņemt par malku un briketēm, kas iegādātas laika periodā no šī gada maija līdz nākamā gada aprīļa izskaņai.

EM norādīja, ka pagaidām ir grūti izteikt konkrētas prognozes, cik daudz mājsaimniecību prasīs valsts atbalstu par malkas vai koksnes brikešu iegādi, bet provizoriski tie varētu būt ap 60 000 pieteikumu mēnesī.

Ir noteikti atbalsta limiti

Malkas iegādei valsts kompensēs 50% no tās iegādes cenas, kas pārsniegs 40 eiro par berkubu, vienlaicīgi ne vairāk kā 15 eiro par kubikmetru.

Savukārt koksnes briketēm, tāpat kā koksnes granulām, cenu slieksnis noteikts 300 eiro par tonnu, un valsts kompensēs 50% no izmaksu pieauguma.

“Pēc šī atbalsta būs jādodas kompensācijas saņemšanai uz pašvaldību un jāiesniedz maksājumu apliecinošs dokuments, kas ir pierādījums šī maksājuma veikšanai. Šīs atbalsts paredzēts, nešķirojot mājsaimniecības ienākumus vai rocību. Tas ir atbalsts visiem šī sadārdzinājuma apstākļos, un mēs ļoti ceram, ka atbalsts palīdzēs lielai daļai mājsaimniecību tikt galā ar saviem maksājumiem un nedoties pēc mājokļa pabalsta vai papildu atbalsta.

Ilze Indriksone. Foto: Ivars Soikāns/LETA

Protams, tiem, kuriem arī šis sadārdzinājums būs nepanesams un kuri nevarēs segt rēķinus, mēs aicinām doties uz pašvaldības sociālo dienestu pēc mājokļa pabalsta,” sacīja ekonomikas ministre Ilze Indriksone (Nacionālā apvienība).

Malkas tirgū zeļ ēnu ekonomika

Ministrijas ierēdņi apzinās, ka nereti malku iedzīvotāji iegādājas, maksājot skaidrā naudā, par to nesaņemot čeku. Faktu, ka malkas tirgū plaukst un zeļ ēnu ekonomika, apliecina arī Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss, sakot, ka, malku iegādājoties veikalā, problēmas ar pirkuma pierādīšanu nav.

Kristaps Klauss Foto: Timurs Subhankulovs

“Bet diemžēl man ir jāatzīst, ka malkas segments ir tas meža nozares segments, kur vēl joprojām ir izplatīta pelēkā ekonomika, kur abas puses, neskatoties, ka malkai ir piemērots samazinātais PVN 12% apmērā, tomēr vēsturiski šie darījumi vairāk vai mazāk notiek skaidrā naudā bez čeka.

Varbūt šis atbalsta mehānisms varētu veicināt arī malkas segmenta legalizāciju,” pieļāva federācijas izpilddirektors.

Klauss zināja teikt, ka:

“2020. gadā centralizētā apkurē mēs patērējām apmēram sešus miljonus berkubikmetru kurināmās šķeldas. Pārvēršot malku šajā pašā mērvienībā, tad sanāktu, ka mūsu mājsaimniecības patērējušas 5,3 miljonus berkubikmetru. Bet jāatzīmē, ka šī tendence ir krītoša, jo, lai cik mēs romantizētu malkas apkuri, tā tomēr nav ar augstu komforta līmeni, un malkas apkure ir nevis apzināta izvēle, bet maksātspējas raisīta nepieciešamība.”

Zvana trauksmes zvanus, ka pašvaldības netiks galā

Aino Salmiņš: “Bažas ir vienīgi par to, lai finansējuma piešķiršanā VARAM kā galveno kritēriju nešķiro pēc ATR paklausīgajiem un nepaklausīgajiem.” Foto: Paula Čurkste/LETA

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš atgādināja, ka sociālajos dienestos strādā tikai nedaudz virs 70% no nepieciešamā darbinieku skaita, līdz ar to atbalsta izskatīšana nenotiks 40 dienās, kā to pieprasa likums, bet vismaz trīs līdz četrus mēnešus.

“Tajā pašā laikā cilvēkam nav makā šo apgrozāmo līdzekļu. Cilvēki rēķinās, ka atbalstu saņems, jo tas ir 10 – 20% no pieauguma. Bet savlaicīgi nesaņems to. Šajā gadījumā problēma ir pārcelta no valsts atbildības uz pašvaldību, ko mēs varētu daudz labāk atrisināt, ja sakārtotu datu bāzi, par ko mēs esam runājuši jau gadiem ilgi,” teica Salmiņš.

EM regulējums malkas un koksnes brikešu iegādes kompensēšanai vēl nav akmenī kalts un tajā vēl var ieviest korekcijas. Cer, ka valdībā šo regulējumu skatīs nākamās otrdienas sēdē, un pēc tam likumprojekts vēl jāatbalsta Saeimas deputātu vairākumam.

LSM.LV

Plešs ierosina iztikt bez čeku pierādījuma

Iedzīvotājiem atbalsts par malkas iegādi jāsniedz arī tad, ja pirkumu apliecinošs dokuments nav saglabājies, paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais piedāvājums.

Ministrija rosina veikt izmaiņas un piedāvās iespēju saņemt atbalstu 140 eiro apmērā, ja personai maksājuma dokuments par malkas iegādi nebūs saglabājies.

Atbalsts būs pieejams, ja persona iegādāsies malku laika posmā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Artūrs Toms Plešs Foto: Zane Bitere/LETA

“Ņemot vērā, ka pusi no apkures sadārdzinājuma valdība segs tiem iedzīvotājiem, kuriem ir centralizētā apkure vai arī kuriem ir pašiem sava siltumapgādes sistēma, nedrīkst būt situācija, ka par apkuri un granulām iedzīvotāji varēs saņemt valsts atbalstu, taču tie, kas izmanto malku un nav saglabājuši pirkuma apliecinājumu, paliek ārpus šī atbalsta,” LETA pauž vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP).

Ministrijas priekšlikumus likumprojektā plānots skatīt valdības sēdē, 9.augustā.