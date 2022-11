“Gaisma ir lielisks rīks – tā var būt slēpta, tieša, krāsaina – visdažādākā,” saka RTU maģistrante Arnita Graumane, raksturojot viņas izgatavotā interaktīvā gaismas objekta funkcijas. “To var apvienot ar ergonomiku, tā nekonfliktē ar ratiņkrēsliem un citām ierīcēm un ierobežojumiem, kas raksturīgi paliatīvajā aprūpē esošajiem bērniem.” Foto: Timurs Subhankulovs

Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrikā tapis izstrādājums, kas aiz ārēji vienkāršas formas slēpj pārsteidzošu funkciju bagātību. Lai gan tā radīšanas iecere saistīta ar palīdzību paliatīvajā aprūpē esošiem bērniem, tomēr to var izmantot arī gluži parastās ģimenēs, kurās aug bērni.

RTU maģistrantes Arnitas Graumanes radītajam izstrādājumam dots nosaukums “Gaismotājs”. Tas ir mājas formas interaktīvs gaismas objekts, kurā, attiecīgajos lodziņos ievietojot dažādas formas figūras – aplīšus, kvadrātus, daudzstūrus u. c. –, gaismeklis maina krāsu atbilstoši pašas figūras krāsai.

“Šis izstrādājums ir gaismeklis un tas dod gaismu, taču dziļākajā nozīmē gaismotājs būs pats bērns, jo mājiņā tiks iedzīvināts krāsainais apgaismojums. Ieliekot savā vietā dzelteno aplīti, iedegsies dzeltenā krāsa, liekot vietā citas krāsas figūriņu – tai atbilstošā krāsa. Šī krāsu maiņa būs gan apbalvojums bērnam par pareizi izpildītu darbību, gan arī viņa spēju apliecinājums – jo paliatīvajā aprūpē esošajiem bērniem pat nelieli sasniegumi var dot lielu pozitīvo motivāciju,” skaidro autore.

Atsaukšanās uz aicinājumu

Pati RTU maģistrante Arnita Graumane, lai gan ķērusies pie jomas, kas agrāk bijusi pilnīgi nezināma, uzskata, ka pie tā loģiski novedis viņas dzīves ceļš. Viņa agrāk mācījusies mākslas pedagoģiju Latvijas Universitātē, funkcionālo dizainu Mākslas akadēmijā un tagad nonākusi līdz dizaina inženierijai Rīgas Tehniskajā universitātē. Paralēli viņa jau vairākus gadus ir arī mēbeļu un interjera dizainere, tādēļ viņa uzskata, ka šāda attīstība notikusi loģiski – radītais interaktīvais objekts ir gan gaismeklis, gan mēbele, gan interjera priekšmets, gan arī psihoterapeitisks līdzeklis vienlaikus.

Iecere radīt šādu gaismekli radusies tādēļ, ka paliatīvās aprūpes biedrība “Duka” vērsusies pie studentiem ar aicinājumu radīt uz bērniem orientētas ierīces, kas atvieglotu to dzīvi paliatīvās aprūpes laikā. Paliatīvā aprūpe, ja nu kāds to nezina, ir aktīva un visaptveroša to pacientu, kuru izārstēšana vairs nav iespējama, aprūpe.

Lai gan prioritāra ir sāpju un citu simptomu atvieglošana, tomēr arī sociālo, psiholoģisko un garīgo problēmu kontrolei ir liela nozīme. Turklāt paliatīvā aprūpe aptver gan pacientu, gan arī tā ģimeni un apkārtējo sabiedrību, nodrošinot pacientam nepieciešamās vajadzības neatkarīgi no vietas, kur viņš atrodas (mājās vai slimnīcā), ar nolūku saglabāt labāko iespējamo dzīves kvalitāti, līdz iestājas nāve.

“Pārvarēt iekšējo barjeru un uzzināt, kas ir paliatīvā aprūpe un kas tieši tur notiek, bija grūtākais uzdevums,” stāsta Arnita Graumane. “Sākumā man, tāpat kā droši vien ļoti daudziem, šķita, ka viss, ko tur dara, ir dot pretsāpju līdzekļus. Tā nebūt nav – šādā aprūpē cilvēki, tostarp bērni, var atrasties ļoti ilgstoši, gadiem ilgi, un neviens nevar precīzi pateikt, kad šis periods beigsies. Un slimi bērni ir tādi paši bērni kā visi citi – viņi grib rotaļāties, viņiem nepieciešama arī psiholoģiskā labsajūta.

Tieši šim punktam es pieķēros – dizains pavisam noteikti ir spējīgs risināt psiholoģiskas un sociālas problēmas. Tālāk sāku domāt – kādi rīki ir dizainera rīcībā un kā tos izmantot. Tā nonācu pie krāsainas gaismas. Visa tā ietvaros sāku pētīt, kas pasaulē medicīnas un paliatīvās aprūpes ie­stādēs tiek darīts ar gaismu.

Atradu daudzus labus piemērus, tostarp arī izglītojošās rotaļlietas un dažādus gaismas risinājumus. Visvairāk mani ietekmēja vairāki bērnu slimnīcu piemēri, kurā gaiteņi, pa kuriem bērni tiek vesti uz tām vai citām procedūrām, lai novērstu viņu domas no šīm procedūrām un mazinātu bailes, maina krāsu – dažos piemēros automātiski un iepriekš ieprogrammēti, dažos – to maina paši bērni. Tas bija svarīgs impulss, kas ļāva tuvāk nonākt pie ieceres, kā tad būtu jāizskatās manis radītajai lampai, kas palīdzētu bērniem psiholoģiski.”

Daudzfunkcionāla un palīdzīga

“Ir iecerēts nevis viens izstrādājums, bet gan vesela sērija, tostarp arī dažādos izmēros izgatavoti gaismekļi, jo jau pirmie izmēģinājumi ar bērniem parādīja, ka vajadzīgas arī mazāka izmēra lampas, lai mazākie var aizsniegt to augšdaļu. Turklāt ir vajadzīgs dažāds piedāvājums, lai to varētu veiksmīgi iekļaut dažādās vidēs no interjera viedokļa.

Jāsaka, mana iepriekšējā pieredze darbā ar mēbelēm man ļoti palīdzēja saprast, kādai jābūt konstrukcijai, no kā un kā to vajadzētu izgatavot un kas varētu būt sadarbības partneri un spētu to izgatavot.

Gaisma ir lielisks rīks – tā var būt slēpta, tieša, krāsaina – visdažādākā,” stāsta A. Graumane, raksturojot gaismekļa funkcijas. “To var apvienot ar ergonomiku, tā nekonfliktē ar ratiņkrēsliem un citām ierīcēm un ierobežojumiem, kas raksturīgi paliatīvajā aprūpē esošajiem bērniem. Formas ziņā lampa atgādina māju, kas cilvēkiem asociējas ar drošību. Ļaujot izmēģināt šo ierīci bērniem, var dzirdēt tādas frāzes kā “kurā lodziņā dzīvo šī figūra?”, proti, redzams, ka mājas formu un ideju bērni nolasa ļoti labi.”

Arnitas radītā lampa ir daudzfunkcionāla. To var izmantot, lai rotaļātos un izklaidētos, novēršot domas no grūtībām. To var izmantot, lai mācītos, lai interaktīvā veidā apgūtu krāsas un formas – tas būtu svarīgi maziem bērniem un tiem, kuriem ir garīgi traucējumi. Trešais izmantojuma veids – gaismekļa lietošana rehabilitācijas procesā sīkās motorikas trenēšanai un koordinācijas attīstībai.

Ceturtais – gaismeklis spēj piepildīt telpu ar krāsainu gaismu, atbildot uz bērna darbībām un radot noskaņai vai nodarbībai atbilstošu vēlamo fona gaismu. Visbeidzot, piektkārt, ar dažādām gaismām iespējams iezīmēt dienas daļas un dažādas nodarbības – šādi palīdzot ievērot gan dienas režīmu, gan arī risinot problēmu tiem bērniem, kas, piemēram, nevēlas gulēt tumsā. Visbeidzot, vēl pagaidām neīstenota, bet iecerēta ideja ir arī taustes trenēšana, piešķirot dažādām figūrām arī dažādu virsmas faktūru.

Ražošanā vien nākamgad

Pašreizējā prototipa pabeigšana līdz gatava izstrādājuma fāzei paredzēta tuvāko mēnešu laikā līdz 2023. gada pavasarim. Šī darba ietvaros paredzēts izveidot arī vairākas gaismekļa modifikācijas, kas ļaus to vieglāk pieskaņot dažādām telpām un pielāgot dažāda vecuma bērniem.

Graumane saka, ka izstrādājuma materiāla izvēlē lielu lomu spēlējusi Covid-19 pandēmija, kas vēlreiz uzsvērusi gaismekļa vieglas tīrīšanas un dezinfekcijas nepieciešamību. Galarezultātā izvēlēts globālā uzņēmuma “Dupont” radītais kompozītmateriāls “Koriāns”, kas sastāv no dabiskajiem minerāliem un akrila polimēra. To mēdz izmantot arī virtuvju darba virsmām, jo tas ir ne tikai izturīgs, bet arī viegli tīrāms un dezinficējams.

Šobrīd autore pūlas prototipu novest līdz gatavam izstrādājumam, galīgi izveidot tā funkcionalitāti un izveidot vairākus gaismekļa variantus. Tāpat tiek meklēts arī iespējamais gaismekļa ražotājs, kas varētu to izgatavot sērijveidā. Visa šī procesa apsaimniekošanai, ļoti iespējams, tiks veidots sociālais uzņēmums, par kura izveidi arī tiek domāts, kaut gan – ja izdotos pārliecināt plašāku auditoriju, ka tas ir viņiem piemērots izstrādājums, ja interesi izrādītu arī skolas, bērnudārzi, bibliotēkas un citi objekti, kuros pulcējas bērni, tad nav izslēgta arī plašāka uzņēmējdarbība.

