Pēc Ukrainas pilotu un lidaparātu īpašnieku asociācijas “AOPA Ukraina” prezidenta Genādija Hazana teiktā, Ukrainai trūkst speciālistu mobilajām pretgaisa aizsardzības grupām, kas apgrūtina cīņu pret Krievijas “Šahed” droniem.

Krievija turpina uzbrukt Ukrainai, izmantojot “Šahed” tipa dronus, kas rada nopietnus draudus.

Ukrainas pretgaisa aizsardzības efektivitāti ievērojami samazina speciālistu trūkums, ko izraisījusi viņu pārvietošana no mobilajām grupām uz kājnieku vienībām. To raidījumā “Espresso” uzsvēra Genādijs Hazans.

“Pirms dažiem mēnešiem Ukrainas Pretgaisa aizsardzības spēku speciālisti no mobilajām grupām tika pārcelti uz kājnieku vienībām, it kā viņi vairs nebūtu vajadzīgi. Tika izdota pavēle optimizēt speciālistu skaitu. Šāds solis ir pašdestruktīvs, un tagad tā sekas ir acīmredzamas. Daudzi speciālisti, kuri efektīvi notrieca ienaidnieka mērķus, tika pārvietoti. Kad Krievija palielināja un pastiprināja dronu uzbrukumus, izrādījās, ka mums steidzami vajadzīgi vairāk speciālistu mobilajām grupām, jo tās ir pierādījušas savu efektivitāti. Šāda rīcība ir kā “zivju nauda” – neefektīva resursu izšķērdēšana. Valstij jāpieņem līdzsvaroti lēmumi,” skaidroja Hazans.

Eksperts uzsvēra, ka daži militāri politiskās vadības lēmumi kaitē valsts interesēm. “Nekompetenti vadītāji netiecas pēc kvalitātes, bet gan pielāgojas sistēmai, lai saglabātu savas pozīcijas. Tas rada sekas, kas apgrūtina ienaidnieka uzbrukumu atvairīšanu un ir kaitīgas valstij,” norādīja Hazans.

Militārais eksperts Pavlo Narožņijs iepriekš paziņoja, ka Krievija neizmantos tūkstošiem “Šahed” dronu katru nakti. Viņš prognozē, ka Krievija veiks regulārus uzbrukumus ar mazākām dronu grupām (30–60 vienības dienā), lai izsmeltu Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmu.

Tomēr reizi 3–5 dienās iespējams masīvs uzbrukums ar aptuveni 1000 droniem, no kuriem puse varētu būt viltus mērķi.

Savukārt Ukrainas Jūras spēku rezerves pirmās pakāpes kapteinis Pavlo Lakijčuks norādīja, ka visefektīvākais veids, kā cīnīties pret “Šahed” droniem, ir izmantot visus pieejamos līdzekļus – no mobilajām uguns grupām līdz armijas aviācijai.

“Pēdējā mēneša statistika rāda, ka aptuveni 50% “Šahed” dronu un to analogu tiek iznīcināti, pateicoties mobilajām uguns grupām. Līdz 25% dronu tiek zaudēti to atrašanās vietās – vai nu notriekti, vai iznīcināti ar elektroniskās karadarbības palīdzību, vai arī tie ir mānekļi, kas paši nokrīt.

Trešajā vietā ir armijas aviācija, īpaši helikopteri, kas pārsteidzoši efektīvi darbojas pret šiem droniem,” skaidroja Lakijčuks.

