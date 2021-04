Foto: Shutterstock

Vai saīsinātā darbadiena pirms svētkiem pienākas visiem?







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Vai saīsinātā darbdiena pirms svētkiem pienākas tikai valsts iestādēs strādājošajiem? Vai varu prasīt īso dienu darba devējam arī tad, ja strādāju privātā uzņēmumā? Vai par īso dienu maksā pilnā apmērā, respektīvi, vai to stundu arī apmaksā?” – jautā Māris P.

Valsts darba inspekcijas (VDI) pārstāve Dace Stivriņa informē, ka atbilstīgi Darba likuma 2. pantam Darba likums un citi normatīvie akti, kas regulē darba tiesiskās attiecības, ir saistoši visiem darba devējiem neatkarīgi no to tiesiskā statusa un darbiniekiem, ja darba devēju un darbinieku savstarpējās tiesiskās attiecības dibinātas uz darba līguma pamata. Līdz ar to Darba likuma normas attiecināmas uz privātajā sektorā strādājošajiem.

Tikai normāla darba laika darbiniekiem

Darba likums paredz, ka pirms svētku dienām darbdienas ilgums saīsināms par vienu stundu, ja darba koplīgumā, darba kārtības noteikumos vai darba līgumā nav noteikts īsāks darba laiks. Saīsinātās darba stundas pirms svētku dienām darba devējam ir jākompensē, tātad jāapmaksā, jo darbinieks šajā gadījumā neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ saskaņā ar Darba likuma 74. panta pirmās un trešās daļas prasībām. Te gan jāievēro, ka norma par darbdienas ilguma saīsināšanu pirmssvētku dienās par vienu stundu attiecas tikai uz normālā darba laika darbiniekiem. Darba likuma 131. panta pirmajā daļā noteikts, ka darbinieka normālais dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, bet normālais nedēļas darba laiks – 40 stundas. Dienas darba laiks šā likuma izpratnē ir darba laiks diennakts periodā.

Ja nedrīkst pārtraukt darba gaitu

Summētā darba laika organizācijas darbiniekiem var nepiemērot saīsināto darbdienas ilgumu konkrētā pirmssvētku dienā, ja uzņēmumā nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba gaitu. Tomēr jāpiebilst, ka šiem darbiniekiem darba laiks pārskata periodā nedrīkst pārsniegt attiecīgajam darbiniekam noteikto normālo darba laiku, ja pārsniedz – veidojas virsstundu darbs.

Ja izpildās minētie nosacījumi, ja darbiniekam nav nepilns darba laiks un tas nav tāds darba process, kur var nesaīsināt pirmssvētku dienu, kā arī darba līgumā, darba koplīgumā un darba kārtības noteikumos nav atrunāti citi nosacījumi par saīsināto darbdienu pirmssvētku dienās, tad darbiniekam pienākas par stundu īsāka darbdiena pirms svētkiem. “Tomēr vienmēr svarīgi vērsties pie darba devēja un noskaidrot neskaidros darba tiesisko attiecību pastāvēšanas noteikumus, arī par pirmssvētku dienu saīsināšanu, lai nerastos domstarpības,” uzsver VDI pārstāve.