Foto: SHUTTERSTOCK

Jaunava – dārzeņu sula, Mežāzis – dzērveņu sula: kura tev piestāv vislabāk pēc zodiaka zīmes? Ieteikt







Vai nezināt, kura augļu garša jums ir piemērota? Kāpēc gan nepaskatīties uz zvaigznēm, lai saņemtu ieteikumu. Pat astrologi iesaka to, kāda veida sulu jums vajadzētu dzert, pamatojoties uz jūsu zodiaka zīmi. Astrologs Džošua Romo atklāj, kādu sulu vajadzētu dzert katram atkarībā no viņa zīmes, raksta Best Life.

Reklāma Reklāma