Jaunie spēļu automāti 2022. gadā Ieteikt







Tiešsaistes azartspēļu nozarei vispārējie ierobežojumi un cilvēku masveida uzturēšanās mājās visnotaļ nāk par labu. Visticamāk, šāda situācija valdīs arī pārskatāmā nākotnē. Uzsākot jauno 2022. gadu, pilnīgi pamatota ir spēlētāju interese par jaunumiem azartspēļu jomā.

Šajā rakstā mēs īsi iepazīstināsim ar karstākajiem jaunumiem spēļu automātu nozarē. Ja kāds no šiem spēļu automātiem Tevi uzrunā, vietnē SpēļuAutomāti.com vari iepazīties ar labākajām vietām Latvijā, kur tos spēlēt.

Raging Rex 2

Šis ir viens no gardumiem, kas tiek laists klajā 3 gadus pēc pirmās versijas. Var droši teikt, ka bija vērts gaidīt, jo tam ir izcila grafika un pārsteidzoša spēles gaita, kas risinās krāšņajā Juras laikmetā. Ar vidēji augstu svārstīgumu un RTP virs 96% šis automāts patiks gan iesācējiem, gan ekspertiem.

Secret of Dead

Vēl viena jauna spēle no Play ‘n Go, kurā tiek turpināta Senās Ēģiptes tēma populārajā Book of Dead sērijā. Arī šoreiz izstrādājiem ir izdevies pievienot ko jaunu un interesantu, piemēram, sestā ruļļa negaidīta parādīšanās spēles gaitā. Liela riska cienītājiem ir iespēja gūt pat 20000x laimestu, ja grieziens tiks veikts ar likmi 100 eiro. Jebkurā gadījumā, patīkama spēle tiks nodrošināta jau ar grafiku un kopējo noskaņu.

Sakura Fortune 2

Quickspin kompānija atgriežas Uzlecošās Saules zemē, aicinot arī mūs piedzīvot burvīgo Japānas ķiršu ziedēšanas sezonu. Spēles grafika un audio dizains radīs izcilu iepriecinājumu jebkuram Tālo Austrumu kultūras cienītājam, un jauninājumus novērtēs arī iepriekšējās versijas pazinēji.

Quickspin šajā 5 ruļļu spēlē ir mainījis izkārtojumu, tāpēc spēlētāji tagad iegūst 3-4-4-4-3 sakārtotu spēles paneli, kas sākotnējās spēles 40 izmaksu līniju vietā piedāvā 576 veidus, kā laimēt. Arī spēles režģis ir samazināts, lai fonā varētu uzzīmēt skaistāku Japānas ainavu ar tempļiem un sakuras ziediem.

Sakura Fortune 2 var spēlēt no 0,20 līdz 100 eiro par griezienu. Spēlei ir nedaudz augstāks svārstīgums kā iepriekš, taču tā piedāvā jaunu intrigu. Tu vari piepirkt papildu funkcijas, kas rezultātā nedaudz maina arī teorētisko RTP, kam pamata vērtība ir 96,03%.

Agent Jane Blonde: Max Volume

Šī spiegu tematikai veltītā spēle daļa no kolekcijas, ko Microgaming veido ilgāku laiku. Šoreiz talkā tikusi pieaicināta kompānija Stormcraft Studios, un droši var sacīt, ka kopdarbs vainagojies ar labu rezultātu, jo spēle ir aizraujoša un jautra.

Blondā aģente Džeina piedāvās spēles laukumu ar 5×3 ruļļiem, kā arī 243 veidiem, kā laimēt. Spēles svārstīgums ir vidējs, un paredzamas visai labas izmaksas – līdz pat 10 000 reižu lielākas par likmi. Līdz tām var nokļūt ar kaskādes ruļļiem, wild, izkliedes simboliem un bezmaksas griezieniem, kam seko līdz pat 100x reizinātāji.

Spēles fiksētais džekpots rūdītiem spēlmaņiem šķitīs kā joks, taču to nopietnāku spēj padarīt 100x reizinātāji bezmaksas griezienu laikā. Spēles RTP ir 96%.

Magician’s Secrets

Viena no pirmajām spēlēm, ko 2022. gadā gatavojas izlaist Pragmatic Play, ir veltīta maģijas un burvestību pasaulei. Aizraujoša spēles pieredze tiek solīta ar lielisku grafiku un vairākām svarīgām funkcijām. Tas būs spēļu automāts ar 6×4 ruļļiem un 4096 veidiem, kā laimēt.

Bezmaksas griezieni, wild un izkliedes simboli ir dažas no funkcijām. Spēles RTP ir 96,51% un liela iespēja zaudēt likmi, tomēr to kompensē iespēja iegūt 5000 reižu lielāku džekpotu. Atklāt burvja noslēpumu var gan 10 centu, gan 100 eiro likme, jo dažbrīd wild izkliedes simbols aktivizē desmitkārtīgus reizinātājus.

Rock Vegas

Vēl viens svaigs un izklaidējošs spēļu automāts no ražīgā Pragmatic Play. Ar tradicionālajiem 5 × 3 ruļļiem, alu cilvēku tematiku un sen izmirušiem radījumiem šis spēļu automāts sniegs spēlētājiem lielu jautrību un iespēju laimēt 10 000 reižu vairāk par veikto likmi.

Tomēr jāatzīmē, ka likmes zaudēšanas iespēja šeit ir augsta – kā jau alu laikmetā – tādēļ uzvarēs pacietīgākais. Vērts sekot RTP iestatījumam, jo tas atkarībā no operatora var svārstīties robežās starp 96,64% un 94,5%.

Viena no galvenajām spēles funkcijām ir Mega Hold & Spin. Viss pārējais tādi vai citādi ir saistīts ar to, sākot no atkārtotiem griezieniem līdz simbolu kopām un nejaušiem reizinātājiem līdz pat 500x.

Gigantoonz no Play’n GO

Jaunais Toonz sērijas tiešsaistes spēļu automāts nāk ar 8×8 ruļļiem un Cluster Pays sistēmu, kas noteikti būs saldēdiens šīs tematikas faniem. Tam ir džekpota iespēja un līdz ar to lielāka nepastāvība, taču RTP var sasniegt 96,25%. Kaskādes ruļļi, Quantum Wilds, uzpildāmie mērītāji, mega simboli un modifikatori ir šāda veida spēlēm ierastās funkcijas.

Simbolu kopas ir jāveido ar blakus esošajām pozīcijām, pieskaroties horizontāli un/vai vertikāli. Laimests pienākas jau par 6+ simboliem, taču var iegūt arī daudz lielākas kopas (30+), lai iegūtu labāku atlīdzību. Kad izveidota laimestu kopa, tiks aktivizēti kaskādes ruļļi, un tas palīdzēs parādīt jaunus simbolus uz ruļļiem, aizstājot tos, par kuriem jau saņemts laimests.