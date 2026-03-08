Medvedevs atkal “izšāvis ko gudru” par Trešo pasaules karu, “uzkrītot virsū” Trampam 0

Krievijas Federācijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs atkal izšāvis diezgan plašu komentāru par to, ka “gadus pēc Minskas vienošanās” bijusī Vācijas kanclere Angela Merkele atzinusi, ka šie līgumi Maskavai tika uzspiesti, un Medvedeva prāt, to mērķis bija iegūt laiku, lai apbruņotu Kijivu.

Kā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sacīja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks: “Dmitrijs pats šajā sakarā mazliet ir salaidis grīstē, jo Krievija pati nevēlējās pildīt Minskas līgumu – par to ir starptautiski ziņojumi.”

Pievienotajā video skatieties, kas šoreiz bija par visus mulsinošo jautājumu, ar ko publiski izcēlās D. Medvedevs, pats arī atbildot uz to, ka sarunas nav vissvarīgākais, bet gan uzvara speciālajā operācijā virspavēlnieka mērķu sasniegšanai, tāpat viņš komentējis ASV pēdējā laika rīcības pasaulē.

